Juliana Guerrero será recordada por ser protagonista de uno de los escándalos más graves que enfrentó el gobierno de Gustavo Petro.

La mujer, condenada por fraude procesal, fue una de las más cercanas al exmandatario. Se ganó su confianza y rápidamente logró acumular poder dentro del Ejecutivo. Muchos aseguraban que en la Casa de Nariño ella tomaba decisiones importantes y mandaba a varias personas sin tener un cargo.

Guerrero fue investigada por la justicia y condenada, luego de que presentara documentos que supuestamente certificaban los títulos de contadora pública y tecnóloga en Gestión Contable y Tributaria. Con estos buscaba acreditar los requisitos para optar al cargo de viceministra de las Juventudes del Ministerio de Igualdad y Equidad.

Juliana Guerrero de fiesta anoche en Riohacha, La Guajira con el cantante Churo Diaz y Kaloy. https://t.co/y6dXjIPD24 — Jacobo Solano (@JACOBOSOLANOC) November 22, 2026

Pese a que un juez confirmó la responsabilidad penal de Guerrero, condenándola a 3 años de prisión, le concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena, pues consideró que cumplía con los requisitos establecidos para acceder a ese beneficio.

En las últimas horas, en redes se conoció un video en el que aparece Juliana Guerrero disfrutando de una fiesta en la ciudad de Riohacha.

De acuerdo con las grabaciones, se ve al lado de una amiga en el concierto que se dio el pasado 21 de noviembre en la capital de La Guajira, en donde se presentó el cantante vallenato Churo Díaz.

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El video ha generado múltiples reacciones, dado que muchos aseguran que es indignante que Guerrero debería estar presa tras los actos de corrupción cometidos durante su paso por la Casa de Nariño.