El Ministerio de la Igualdad avanza en su liquidación. Este jueves se cumplieron los 90 días de dicho proceso, por lo que fue presentado un informe al presidente Abelardo De La Espriella, con copia a los organismos de control y detalles de lo que se habría encontrado.

Los líos del Ministerio de la Igualdad, una entidad que fracasó en el Gobierno Petro

Se trata de información que podría desatar un gran escándalo en el país y que salpica a líderes del petrismo, exministros de esa cartera, exfuncionarios y a Juliana Guerrero, una superpoderosa de la entidad en el Gobierno Petro. La meta es que a más tardar el 31 de diciembre se logre liquidar la entidad para que el próximo año se termine de saldar lo que quede pendiente y se adelanten las investigaciones correspondientes.