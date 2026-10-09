Los líos del Ministerio de la Igualdad, una entidad que fracasó en el Gobierno Petro

El Gobierno de Abelardo De La Espriella tiene una papa caliente heredada de la administración de Petro. El próximo 18 de octubre deberá concretarse el cierre definitivo del cuestionado Ministerio de la Igualdad. Sin embargo, al parecer, aún quedan numerosos asuntos pendientes, según habría quedado en evidencia durante una reunión a puerta cerrada entre integrantes de la Comisión para la Equidad de la Mujer del Congreso y funcionarios de esa cartera.

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Según trascendió, se reveló que el ministerio aún no está listo para cerrar; todavía no se han distribuido las funciones y programas que quedarán en manos de otras dependencias. Tampoco se tiene certeza sobre la suerte de los más de 450 funcionarios. El tiempo es tan apremiante que la misma Comisión está evaluando solicitar una prórroga para el cierre definitivo de la entidad. Todo por culpa de Petro.