Este viernes, 20 de noviembre, se jugaron los primeros tres partidos de los cuadrangulares en la Liga BetPlay 2026-ll. Varios equipos, que pelean en la tabla de reclasificación, tuvieron acción en la competencia.

Tabla de posiciones en el grupo A de la Liga BetPlay: Medellín vence a Santa Fe y mete presión

La tabla del grupo B tras empate de Millonarios ante el Cali y visita de América al Bucaramanga

Concretamente, fueron tres partidos los que se jugaron en las diferentes canchas del país, dejando los siguientes resultados:

Grupo A

Independiente Medellín 1 - 0 Santa Fe

Un gol de Jeison Medina, en el segundo tiempo, le dio tres puntos valiosos al Medellín en el Atanasio. Así, se pone líder del grupo A en cuadrangulares, deja mal a Santa Fe, y queda a la espera de lo que ocurra entre Once Caldas y Nacional.

[Marcador final #Pool del partido 🔴🔵] Victoria 1x0 del #Poderoso en el Atanasio ante el 'cardenal'. Más de 20mil almas alentaron esta noche al Decano. ⚽ J. Medina (72') #VamosMedellín https://t.co/vMr6HMNXAS — DIM (@DIM_Oficial) November 21, 2026

Grupo B

Atlético Bucaramanga 2 - 2 América de Cali

En un juego de ida y vuelta, América de Cali le sacó un empate al Atlético Bucaramanga en el Montanini.

El leopardo anotó con doblete de Luciano Pons, mientras la mecha celebró gracias a Jhon Murillo y Tomás Ángel.

🐆 BUC 2️⃣-2️⃣ AMÉ 👹 ⏹️ ¡FINAL DEL PARTIDO! América suma un punto en su visita a Bucaramanga, en la primera fecha de los cuadrangulares. #BUCxAMÉ #LigaBetPlay https://t.co/AADjsKGHHX — América de Cali (@AmericadeCali) November 21, 2026

Deportivo Cali 0 - 0 Millonarios

Acabó sin goles el clásico añejo del FPC. En Palmira, Deportivo Cali y Millonarios intentaron hacerse daño, pero las dos defensas fueron protagonistas con sus cierres magistrales e impedimentos de anotaciones.

⏱ 90’ Termina el partido. Nuestro próximo encuentro será este martes frente a Bucaramanga. 🟢 0 – 0 Ⓜ️ | #CALvMFC https://t.co/en2LGbaWaF — Millonarios FC (@MillosFCoficial) November 21, 2026

Tabla de reclasificación en Liga BetPlay tras el arranque de los cuadrangulares

Atlético Nacional es líder de la tabla de reclasificación con 95 puntos en 44 juegos. El verde de Antioquia ya está clasificado, por este ítem, a la fase previa de la Copa Libertadores del año siguiente.

América de Cali asoma segundo con 71 puntos en 41 partidos. De momento, la mecha acompaña a Nacional en el cupo a Libertadores.

Pos. Equipo PT PJ PG PE PP GF GC DG 1 Atlético Nacional 95 44 30 5 9 87 39 +48 2 América de Cali 71 41 20 11 10 59 37 +22 3 Independiente Santa Fe 69 43 18 15 10 65 43 +22 4 Junior F.C. 66 44 18 12 14 64 55 +9 5 Deportes Tolima 64 42 17 13 12 56 44 +12 6 Deportivo Cali 63 39 16 15 8 48 28 +20 7 Once Caldas DAF 62 40 15 17 8 56 44 +12 8 Independiente Medellín 61 39 18 7 14 56 49 +7 9 Atlético Bucaramanga 59 39 14 17 8 59 39 +20 10 Millonarios F.C. 57 39 14 15 10 58 39 +19

Independiente Santa Fe (tercero), Deportes Tolima (quinto) y Deportivo Cali (sexto) están clasificando parcialmente a la Copa Sudamericana. Junior de Barranquilla (cuarto) no pelea por nada en reclasificación, pues ya tiene un lugar en fase de grupos de Libertadores, gracias a que fue campeón de la Liga BetPlay 2026-l.

Once Caldas, Medellín, Bucaramanga y Millonarios siguen en pelea por entrar a puestos de clasificación a competencias internacionales. Sin embargo, están vivos en la búsqueda de la estrella de final de año.

Cupos de Colombia para la Copa Libertadores 2027

Por normativa de la Conmebol, a Colombia le corresponden cuatro plazas para la Copa Libertadores 2027, distribuidas de la siguiente forma:

Campeón del primer semestre de 2026: Junior de Barranquilla.

Campeón del segundo semestre de 2026: por definir.

Líder de la reclasificación sin título de liga: Atlético Nacional.

Segundo de la reclasificación sin título de liga: América de Cali (parcialmente).

Plazas de Colombia para la Copa Sudamericana 2027

Al igual que para Libertadores, Colombia tiene cuatro plazas fijas en la Copa Sudamericana 2027. Se distribuyen así: