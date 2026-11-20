Este viernes, 20 de noviembre, Deportivo Independiente Medellín venció 1-0 a Santa Fe en el estadio Atanasio Girardot. El juego fue válido por la primera fecha del grupo A en los cuadrangulares de la Liga BetPlay 2026-ll.

Medellín vs. Santa Fe se suspendió más de una hora por condiciones climáticas: tormenta en el Atanasio

Juanfer Quintero: respondió su representante por salida del DIM para volver a River Plate

A las 4:30 p.m. arrancó el partido, pero apenas a las 4:37 p.m. tuvo que ser suspendido debido a una fuerte tormenta en Medellín. Más de una hora después, a las 5:55 p.m., el juez central, José Ortiz, reanudó las acciones con 7 minutos jugados.

El único gol del partido, a favor del Medellín, fue obra de Jeison Medina (72′). El delirio fue total en el Atanasio, mientras Santa Fe no pudo hacer frente al marcador en contra y desperdició las opciones que tuvo para empatar.

🔵🔴⚽🔥 ¡GOL DEL ‘PODEROSO’! Jackson Martínez asistió a Jeison Medina, quien definió para darle la ventaja a Medellín frente a Santa Fe. 📺 Disfruta de #LALIGAxWIN en nuestra señal de Win y https://t.co/h0xVwPCsWS https://t.co/gH9wEwUwPO — Win Sports (@WinSportsTV) November 21, 2026

Tabla de posiciones en el grupo A de cuadrangulares: Medellín es el primer líder

Deportivo Independiente Medellín se convierte en el primer líder del grupo A de la Liga BetPlay 2026-ll. Suma tres puntos, y +1 en la diferencia de gol.

Santa Fe queda colero, con cero puntos y -1 en diferencia de gol, tras el juego ante el poderoso.

*La tabla de posiciones se actualiza con los resultados en vivo.

La tabla verá movimiento este sábado, 21 de noviembre, cuando se complete la primera fecha del grupo A. Ese día, Once Caldas recibirá a Atlético Nacional, a partir de las 8:15 p.m., en el estadio Palogrande de Manizales.

DIM y un triunfo clave contra Santa Fe

No solo fueron tres puntos para el poderoso, sino también un impulso anímico de primer nivel. Sobre el segundo tiempo, Juan Fernando Quintero ingresó y volvió a jugar luego de dos meses fuera, debido a una lesión.

Se vio una conexión interesante entre JuanFer y Jackson Martínez, dos referentes del poderoso que están llamados a marcar la diferencia, en un Medellín que quiere dejar atrás tantos fracasos en las fases finales.

Juan Fernando Quintero volvió a jugar con Medellín luego de dos meses. Foto: Colprensa - David Jaramillo

Santa Fe, por su parte, arranca con el pie izquierdo su cuadrangular. Si bien hizo un destacado primer tiempo ante Medellín, en el complemento se le acabaron las ideas. Ahora está obligado a ganar, en la segunda fecha, si quiere continuar con vida de cara al cierre.