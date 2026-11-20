Millonarios juega los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay 2026-ll, pero desde ya se habla de los refuerzos y salidas que tendrá el embajador para 2027.

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En medio de la expectativa, ya es oficial que cuatro jugadores deben regresar a Millonarios para la temporada 2027. Se trata de futbolistas que están a préstamo en otros clubes, pero tienen contrato vigente con el albiazul.

Los cuatro jugadores que regresan a Millonarios para 2027

Esta es la lista de cuatro jugadores que el técnico Alberto Gamero tendrá a disposición en Millonarios a partir de 2027:

Jhon Largacha : está a préstamo con Internacional de Bogotá hasta diciembre de 2026

: está a préstamo con Internacional de Bogotá hasta diciembre de 2026 Juan Ramírez , Chócolo: está a préstamo con Laneros hasta diciembre de 2026

, Chócolo: está a préstamo con Laneros hasta diciembre de 2026 Luis Marimón : está a préstamo con Laneros hasta diciembre de 2026

: está a préstamo con Laneros hasta diciembre de 2026 Jhoan Hernández: está a préstamo con Botafogo (Brasil) hasta diciembre de 2026

Juan José Ramírez debe regresar a Millonarios para 2027. Foto: Instagram: @juanramirezm10

Resta esperar si la directiva de Millonarios decide enviarlos a préstamo a otros equipos, que también entra en las posibilidades. Sin embargo, en pocas semanas deberán ponerse el uniforme del cuadro capitalino.

Los siete jugadores que acaban contrato con Millonarios en diciembre de 2026

Y así como se habla de regresos en Millonarios, y posibles refuerzos para 2027, también se mencionan las salidas.

Hay siete jugadores que terminan contrato con el equipo albiazul en diciembre de 2026, y se desconoce si van a renovar con la institución.

Esta es la lista completa:

Sergio Mosquera

Danovis Banguero

Leonai Souza

David Mackalister Silva

Carlos Darwin Quintero

Julián Angulo

Rodrigo Contreras

Rodrigo Contreras, delantero titular y goleador de Millonarios. Foto: Colprensa

Una de las dudas más grandes, sobre la continuidad o no, es la de Rodrigo Contreras. Sus desempeños en el campo han hecho que los propios hinchas reaccionen a una posible estancia permanente en Bogotá.

A la prensa, en el aeropuerto El Dorado de la capital de la República, Contreras dijo: “La verdad que no estoy pensando en eso ahora. El club ya tiene la propuesta mía hace dos meses, así que nada, ahora depende de ellos, no depende de mí”.

Y añadió: “Yo creo que ya hice mi trabajo dentro de la cancha, así que creo que, bueno, ahora el club tiene que decidir si quiere contar conmigo para lo que queda o si no”.