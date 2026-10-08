Lista de jugadores de Millonarios cuyos contratos vencen en diciembre de 2026

Millonarios tiene las alarmas encendidas y las cosas no están saliendo bien. Desde la eliminación en la Copa Betplay a manos del Barranquilla FC el fin de semana pasado, la situación va en picada y ahora mucho más tras el empate contra Fortaleza en el estadio de Techo, donde prácticamente era local.

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En el comienzo de la fecha 14, Fortaleza dio muestras de buen toque por el medio y orden defensivo que desesperó mucho más al Millonarios de Alberto Gamero. Al final, fue un 1-1 que es casi una derrota para el Embajador, cuando un gol de Rodrigo Ureña daba esperanza en el final.

La nómina se comienza a ver con lupa y son varios los jugadores que finalizan contrato en diciembre. Las dudas y la incertidumbre por parte de la hinchada rondan en torno a los futbolistas que podrían ser renovados por la directiva o si definitivamente se van de la institución.

El único que parece fijo en el listado de renovaciones es Rodrigo Contreras, el jugador argentino que está lesionado por estos días, pero que durante 2026 ha presentado un buen rendimiento con la camiseta azul.

Rodrigo Contreras, delantero titular y goleador de Millonarios. Foto: Colprensa

Habrá que ver si es factible esta posibilidad, pues el atacante está a préstamo hasta diciembre y se deberá hablar con Deportes Antofagasta de Chile, que es el dueño de sus derechos deportivos.

Alberto Gamero contra Fortaleza Foto: Colprensa

Se miraría una ampliación de ese vínculo o la compra definitiva de sus derechos deportivos, que asciende a los 1.3 millones de dólares.

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Las dudas también pasan por la situación de Mackalister Silva, quien ingresó en el segundo tiempo contra Fortaleza y dio un toque más ofensivo. Sus 39 años de edad abren la expectativa en la hinchada y las opiniones son divididas. Sergio Mosquera tendría posibilidades de seguir en defensa.

David Mackalister Silva en Millonarios Foto: Colprensa

Por otra parte, hay jugadores muy resistidos en la hinchada, como el volante brasileño Leonai Souza, el lateral Danovis Banguero y el volante Carlos Darwin Quintero, muy atacado por estos días debido al penalti que falló ante el Barranquilla, su mal estado físico y el poco aporte que ha dado en Millonarios desde que llegó apenas comenzando el 2026, pero anunciado finalizando el año 2025. Esta es la lista:

Sergio Mosquera

Danovis Banguero

Leonai Souza

David Mackalister Silva

Carlos Darwin Quintero

Julián Angulo

Rodrigo Contreras

Serán días cruciales y la hinchada de Millonarios espera un revuelo total en la nómina, pero la última palabra la tienen Enrique Camacho y Gustavo Serpa.