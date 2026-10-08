Millonarios dedicó imponente mensaje por Miguel Ángel Russo, a un año de su muerte

Miguel Ángel Russo siempre será recordado en Millonarios como uno de sus grandes ídolos que pasó por la dirección técnica. El entrenador argentino tocó el cielo con el gigante azul en el año 2017 cuando ganó el título de Liga Colombiana en una dramática final contra Santa Fe, su eterno rival de patio en Bogotá.

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Durante esa época en Millonarios, Miguel Ángel Russo tuvo que soportar y superar un durísimo tratamiento médico tras ser detectado con cáncer de próstata en julio de 2017. En medio del arduo proceso con los especialistas, el técnico argentino siguió en la dirección técnica a tal punto de ser campeón de Liga en diciembre y la Superliga 2018.

Fue en la tarde del 8 de octubre de 2025 que el balompié sudamericano entró en luto. Miguel Ángel Russo, a sus 69 años, murió tras batallar contra una enfermedad que los separó de las canchas en los últimos días. El cáncer de próstata y vejiga entró en un momento crítico mientras cumplía con su segundo ciclo en Boca Juniors, club con el que fue campeón de la Copa Libertadores 2007.

Tras un año del lamentable suceso, Miguel Ángel Russo fue recordado por Millonarios, que le dedicó un sentido mensaje en las redes sociales y lo recordó con la frase: “Todo se cura con amor”, célebre cuando pudo soportar ese tratamiento médico mientras era campeón en El Campín.

"𝑇𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑎𝑚𝑜𝑟" A un año de tu partida, tu huella permanece y tu recuerdo siempre vivirá con nosotros. Gracias por tanto, Miguel. Siempre serás parte de esta familia. ♾️💙Ⓜ️ https://t.co/rmOJW2syae — Millonarios FC (@MillosFCoficial) October 8, 2026

“A un año de tu partida, tu huella permanece y tu recuerdo siempre vivirá con nosotros. Gracias por tanto, Miguel. Siempre serás parte de esta familia”, escribió Millonarios en las redes sociales.

La enfermedad con la que Russo luchó

Ese cáncer lo condujo a la muerte. Su deterioro se vio mucho más tras el Mundial de Clubes en Estados Unidos al que fue con Boca Juniors. Era más que evidente que cada que salía a dar declaraciones a los medios de comunicación se le veía con mayores complicaciones.

Boca no solía emitir comunicaciones sobre la salud de Miguel Russo, pero el 6 de octubre de ese año sí lo hizo por medio de sus canales de comunicación. En ese reporte, entregado a horas del fallecimiento, el club Xeneize informaba que el DT se encontraba cursando una hospitalización domiciliaria con pronóstico reservado.

Recuerdo de Miguel Ángel Russo dirigiendo a Millonarios (2018). Foto: Getty Images

Dos días, después, se conoció lo peor: “El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo”.