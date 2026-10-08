Falcao vuelve al Manchester United y tiene partido oficial ante Arsenal: fecha, horario y canal de TV

Radamel Falcao García sigue dando anuncios importantes sobre su regreso a las canchas. En las últimas horas, el delantero colombiano se está moviendo por el Viejo Continente y es confirmado que regresa al Manchester United, uno de los clubes más importantes del mundo, pero para disputar un juego amistoso de leyendas.

El Tigre lidera la convocatoria del Manchester United para este partido de exhibición en Asia contra el Arsenal. Junto a Radamel Falcao estarán Dimitar Berbatov, Rio Ferdinand y Ryan Giggs, entre otras grandes leyendas de los ‘diablos rojos’.

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El compromiso de leyendas se disputará el próximo 10 de octubre en Yakarta, Indonesia, en el imponente estadio Gelora Bung Karno, que tiene capacidad para 70.000 espectadores, a partir de las 6:00 a. m., hora colombiana.

Cabe recordar que este amistoso de leyendas hace parte del programa Global Champions Impact, una serie impulsada para reunir a las máximas leyendas del fútbol mundial. En junio pasado, la sede fue Seúl (Corea del Sur) y reunió a las glorias del FC Barcelona y Liverpool.

Falcao estuvo la temporada 2014-2015 y llegó a préstamo tras superar una durísima rotura de ligamentos en una de sus rodillas que le impidió ir al Mundial. Marcó cuatro goles, uno al Everton, otro al Aston Villa, Stoke City y Leicester.

Por parte del Arsenal, Thierry Henry liderará el grupo de convocados, donde aparecen otras leyendas como Robert Pires, Santi Cazorla, Kanu, Alex Song, Patrick Vieira, Gilberto Silva, Lukasz Fabiański, entre otros.

Falcao en el Manchester United Foto: Manchester United via Getty Imag

Este partido de leyendas se podrá seguir en vivo y gratis mediante el streaming del canal de YouTube de RANS Entertainment.

Falcao también jugará en el Atlético de Madrid

Esto también hace parte de la nómina para el partido de leyendas que el Atlético de Madrid jugará en México en el mes de noviembre.

Junto a Radamel Falcao García aparecen otros jugadores históricos del Atlético de Madrid como Diego Godín, Maxi Rodríguez o David Villa, quienes participarán en este amistoso frente a las leyendas del Club América, el próximo 15 de noviembre a las 18:00 hora local (5:00 p. m. de Colombia), en el estadio Cuauhtémoc de Puebla.

A lo largo de las próximas semanas se anunciarán los demás jugadores de ambos equipos, que se vestirán con la camiseta con la que hicieron historia en el estadio Cuauhtémoc. Asimismo, se espera al técnico del Atlético de Madrid, que podría ser Diego Simeone, si la agenda en LaLiga y la Champions League se lo permite.