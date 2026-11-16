Falcao García regresó a los campos de juego el pasado domingo con Atlético de Madrid vs. América de México en medio de un amistoso de leyendas jugado en tierras manitas.

En dicho partido hubo presencia colombiana en ambos conjuntos. Los españoles tuvieron al Tigre, mientras en los mexicanos participó el defensor central, Aquivaldo Mosquera.

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El resultado final del duelo fue 1-3 y en la última anotación hubo desazón para Mosquera, a la par de la alegría para Falcao producto de un autogol del defensor central marcado con el número 3 de los americanos.

David Villa que hacía dupla de ataque con el Tigre colombiano le lanzó un pase para que este solo tuviera que mandar a guardar el balón. Infortudamente, Mosquera intentó despejar y en su afán por sacarla terminó marcándose en su propio arco.

¡Se llevó el pasto y casi se lesiona! 😳 Autogol de Aquivaldo Mosquera y las leyendas del Atlético de Madrid están 3-1 sobre el América 📺 EN VIVO por ESPN 2 y #DisneyPlus Premium https://t.co/i53rynixkS — ESPN.com.mx (@ESPNmx) November 16, 2026

Además del revés de gol en arco propio, lo que pasó después con Aquivaldo fue otro motivo de lamento. El estado de la grama donde se jugaba el encuentro no era el mejor y cuando el defensa se lanzó quedó incrustado entre un pedazo de césped que se levantó.

Por unos cuantos segundos Mosquera tuvo que quedarse en el piso para lograr recuperarse. Justo hasta al lugar en el su compatriota tuvo dicha situación se acercó el Tigre para saber cómo se encontraba, teniendo un gesto de deportividad y juego limpio que fue resaltado en redes sociales.

Al final, el zaguero que pudo reincorporar sin novedad alguna en su estado de salud y siguió disputando el amistoso de históricos de dichos dos clubes.

Falcao no logró anotar

Mucha expectativa generó en días pasados la vuelta de Falcao a las canchas, así fuese para un partido amistoso con ‘Atleti’.

Los ojos estuvieron puestos a lo largo del partido en cuestión en el samario y lo que podía hacer. Una de las acciones que llamó la atención del exjugador de Millonarios en Colombia fue una donde tuvo la chance de marcar pero no lo logró.

El cuadro colchonero se fue en una contra clara que encabezaba Falcao de frente al arco rival.

Parecía ser una jugada manifiesta de gol, pero después empezó a diluirse ante la aparición de contrarios que le cerraron el tiro claro a Radamel.

En redes sociales el medio que transmitió el partido subió la acción colocando “Nooo, Radamel. ¿Qué te ha pasado?“.

La repetición de dicha acción se viralizó llegando a más de 2.400 likes y 25 republicaciones en la red social Instagram.

Sin oficializar su retiro

Aún se mantiene en vilo el futuro de Falcao García para el fútbol profesional. Su último club fue Millonarios con el que jugó hasta el 2026.

Radamel Falcao García no ha formalizado su retiro como profesional. Foto: Long Visual Press/Universal Imag

Después de ello no se ha visto vinculado de manera formal con otro equipo del mundo, a pesar de que se mantiene entrenando en Panamá donde se radicó tras su estancia en la capital colombiana.

Por medio de sus redes sociales a sus 40 años no ha dado a conocer que dejará de jugar y sus seguidores siguen a la expectativa de la decisión final.