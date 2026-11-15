Vistiendo los colores de Atlético de Madrid se le verá nuevamente a Falcao García jugar un partido. Esta vez no será profesional, sino algo más amistoso junto a otras exfiguras de los colchoneros que se enfrentarán este domingo en México al América de dicho país.

El cuadro español ha vendido el juego en redes sociales como si fuera de la máxima importancia.

En días pasados lanzó una convocatoria donde se oficializó que el Tigre volvería a vestirse con los cortos. Con número y su nombre en un listado se llenó de ilusión a los aficionados que le guardan un gran cariño al atacante cafetero.

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Durante las últimas horas más publicaciones alrededor de dicho juego amistoso han surgido desde los canales oficiales del ‘Atleti’.

Allí quedó consignada una entrevista a Falcao en la que el samario respondió por su vuelta a las canchas, así no fuera de manera profesional.

“Después de mucho tiempo, mucha alegría por verme nuevamente estos colores, reencontrarme y con mis compañeros”, declaró Radamel quien disfruta de la oportunidad.

Ilusionado por poder mostrar buen fútbol con varios de sus excompañeros, señaló: “Y bueno, defender este escudo siempre es algo, algo que, que valoro mucho y mañana lo ideal es poder darle un buen espectáculo a la gente y que puedan disfrutar de lo que va a ser este partido”.

❝Defender este escudo es algo que siempre valoro mucho❞. Radamel Falcao, Raúl García y el míster, Milinko Pantic, nos cuentan sus impresiones antes de la Noche de Leyendas 🎙️ https://t.co/1xrV6sXJBO — Atlético de Madrid (@Atleti) November 14, 2026

De su paso por los colchoneros donde obtuvo títulos y fue gran figura en varios de ellos, García recordó la relación tan cercana que se gestó con la hinchada rojiblanca.

“Tengo muchos, muchos recuerdos lindos. Obviamente las vueltas olímpicas, el ir a Neptuno y encontrarnos con nuestra gente, esas tardes y noches donde marqué goles. Son muchos recuerdos y que bueno, cada tanto se recuerdan en familia”, respondió nostálgico.

Para finalizar dio a conocer sus sensaciones para el partido de este domingo y qué espera poder hacer ante los aficionados: “Poder darles un buen espectáculo, que disfruten del juego, que sea una tarde-noche linda. Ellos siempre nos han manifestado mucho cariño tanto al club como a mi persona y bueno, solo queda retribuirles esto en el campo”.

Falcao García vistiendo nuevamente los colores del Atlético de Madrid para un amistoso de leyendas en México Foto: @Atleti

¿Cómo ver al Tigre jugar con Atlético Madrid?

Sobre las 5 de la tarde de Colombia rodará el balón en México para el partido que reune estrellas del Atlético de Madrid entre las que está Falcao García.

La venta de boletería comenzó hace varios días. Sin embargo, quienes no se encuentren en esa zona de México, así como los colombianos que quieran seguir el encuentro en directo, podrán hacerlo a través de una señal de televisión habilitada para su transmisión.

América de México vs. Atlético de Madrid, amistoso en el que estará Falcao García Foto: Página web oficial del Atlético de Madrid

Fecha: domingo, 15 de noviembre.

domingo, 15 de noviembre. Hora: 5:00 p.m., hora de Colombia.

5:00 p.m., hora de Colombia. Lugar: Estadio Cuauhtémoc.

Estadio Cuauhtémoc. Ciudad: Puebla, en México.

Puebla, en México. Capacidad: 46.000 espectadores, aproximadamente.

46.000 espectadores, aproximadamente. Canal de TV: Layvtime - YouTube

Cabe recordar que, oficialmente, Falcao García no ha anunciado su decisión de un retiro del fútbol profesional. Su última etapa con un club fue Millonarios en Colombia y después de eso se trasladó a Panamá donde se encuentra radicado sin equipo con el que esté vinculado de manera formal.