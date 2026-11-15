“Ni 5 segundos”: Lina Tejeiro se burló del Agropecuario tras su derrota en ‘Stream Fighters′ y le mencionó a Aida Victoria

La derrota de Juan David Tejada, conocido en redes sociales como El Agropecuario, en Stream Fighters 5 provocó reacciones entre los seguidores del evento. Una de ellas fue la de la actriz Lina Tejeiro, quien aprovechó el resultado de la pelea para lanzar un comentario sobre el influenciador y recordar su relación con Aida Victoria Merlano, madre de su hijo Emiliano.

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El enfrentamiento se realizó durante el evento de boxeo organizado por el streamer Westcol. Allí, Tejada se encontró con el creador de contenido Daren Ramírez, en una pelea para la que ambos acordaron competir sin cascos de protección.

El Agropecuario hizo su entrada acompañado de varios exponentes de la música popular y posteriormente subió al cuadrilátero para comenzar el combate. Sin embargo, su participación fue mucho más corta de lo que esperaban los asistentes.

Desde los primeros segundos, Daren lanzó varios golpes que terminaron llevando a Tejada al suelo. La pelea tuvo que detenerse mientras el equipo médico revisaba al influenciador, quien presentaba una molestia en uno de sus hombros.

Durante la atención médica le realizaron un torniquete en esa zona. Después de la valoración, se informó que había sufrido una lesión que le impedía continuar con el enfrentamiento. Aunque Daren manifestó su intención de seguir peleando, la decisión médica determinó el final del combate.

Tanto el rival del Agropecuario como Westcol reconocieron que esperaban una pelea corta, pero manifestaron que el resultado les dejó un sinsabor por la manera en que terminó.

¿Qué dijo Lina Tejeiro sobre la derrota del ‘Agropecuario’?

La reacción de Lina Tejeiro no pasó desapercibida entre los usuarios de las redes sociales. Antes de conocerse el desenlace, la actriz había manifestado que esperaba que Juan David Tejada consiguiera la victoria, pero acompañó su comentario con una referencia a su vida personal.

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Según expresó la actriz, quería que ganara para que su único logro no fuera ser el papá Emiliano, el hijo que tiene con Aida Victoria Merlano, comentario con el que hizo referencia a su anterior relación sentimental con la creadora de contenido.

Después de que se conociera el resultado, Tejeiro volvió a pronunciarse y escribió: “no duró ni cinco segundos. Jajaja me acordé de alguien (...) Perdió otra victoria”.

El mensaje fue interpretado por varios internautas como una burla hacia el desempeño del influenciador en el cuadrilátero.

La publicación generó comentarios de usuarios que respaldaron las palabras de la actriz, mientras otros manifestaron sorpresa por la manera en que se refirió a Tejada.