Lina Tejeiro tuvo que ser hospitalizada tras dar a luz a Gael: la actriz reveló la complicación que sufrió

La actriz colombiana Lina Tejeiro compartió detalles sobre las complicaciones de salud que enfrentó durante el nacimiento de su primer hijo, Gael.

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A través de sus redes sociales, la artista explicó que un cuadro de preeclampsia detectado semanas antes de la fecha programada obligó al equipo médico a adelantar el parto y, posteriormente, a mantenerla hospitalizada bajo estricta observación.

Según relató la propia Tejeiro en una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram, el nacimiento de su hijo estaba previsto para el 3 de octubre de 2026.

Sin embargo, el diagnóstico de preeclampsia, una condición médica caracterizada por un aumento de la presión arterial durante el embarazo, llevó al personal de salud a intervenir el 16 de septiembre para proteger la vida tanto de la madre como del bebé.

A pesar de la urgencia de la situación, el procedimiento se llevó a cabo mediante parto natural.

La exparticipante de MasterChef Celebrity y reconocida figura de la televisión colombiana describió el proceso como doloroso, pero profundamente significativo dentro de su experiencia de maternidad.

Debido a la rapidez con que ocurrió todo, la actriz señaló que no contaba con todos los preparativos terminados para recibir a Gael, pues tenía compras pendientes y la organización de la habitación del recién nacido sin terminar.

La inquietud de sus seguidores aumentó luego de que Tejeiro mencionara que tanto ella como su hijo habían estado hospitalizados tras el parto.

“Por la preeclampsia, porque después de que nació Gael mi tensión seguía muy alta y estaba un poquito difícil de controlar la tensión, entonces tuvieron que dejarme varios días en la clínica para poder recuperarme”, explicó la artista en sus historias de Instagram.

Tejeiro precisó que el pequeño Gael nació en óptimas condiciones de salud; no requirió ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos.

El recién nacido permaneció en todo momento en la misma habitación con su madre durante los días en que la actriz permaneció hospitalizada para controlar su presión arterial.

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Con 35 años y una extensa trayectoria en producciones de la televisión nacional como Padres e Hijos, La ley del corazón y su participación en formatos de reality, Lina Tejeiro ha construido una comunidad de millones de seguidores con quienes habitualmente comparte aspectos de su vida profesional y personal.

A casi un mes del nacimiento de Gael, la actriz reapareció en sus redes y compartió contenido sobre su estado actual y su proceso de posparto, mientras retoma sus actividades diarias y la crianza de su hijo.