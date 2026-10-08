Lina Tejeiro celebró sus 35 años con su “regalo más grande”: así fue el emotivo festejo con su hijo Gael

La actriz, empresaria y creadora de contenido colombiana Lina Tejeiro festejó su cumpleaños número 35 este 8 de octubre de 2026.

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La celebración estuvo marcada por un hito personal: por primera vez, la artista vive esta fecha en su faceta como madre, tras el nacimiento de su primogénito, Gael, ocurrido el pasado 16 de septiembre.

A través de sus redes sociales, la actriz nacida en Villavicencio publicó un video en el que se le observa junto a su hijo en el espacio íntimo de su hogar.

En el video, Tejeiro aparece cargando y arrullando al menor en su coche, acompañado por una dedicatoria que resume su presente: “Mi regalo más grande. Celebrar mis 35 años contigo en mis brazos lo es todo”.

La publicación generó reacciones entre sus seguidores y diversas figuras de la industria del entretenimiento colombiano. Artistas como la cantante Greeicy Rendón felicitaron a la actriz comentando: “¡Muchas cosas hermosas, Raji! Feliz vuelta al sol al lado del amor más grande de la vida”.

Asimismo, excompañeros de producciones televisivas y formatos de telerrealidad le sumaron mensajes especiales por el inicio de este nuevo año de vida.

Lina Tejeiro cuenta con una trayectoria de más de dos décadas en la televisión y los medios de comunicación en Colombia.

Inició su carrera actoral a los nueve años y alcanzó un reconocimiento en la televisión nacional tras su participación en la serie Padres e hijos en 2003.

Recientemente, Tejeiro regresó a las pantallas con su participación en el programa de competencia culinaria MasterChef Celebrity, espacio en el cual tuvo un desempeño destacado que generó constante interacción en redes sociales durante su emisión.

La confirmación de su estado de gestación se hizo pública el pasado 30 de abril de 2026, luego de varias semanas de especulación en redes.

En su momento, la actriz aclaró públicamente que asumía el proceso de la maternidad de forma independiente respecto a la relación de pareja con el padre del menor, manifestando su determinación de afrontar esta etapa con serenidad.

Durante el rodaje del concurso de cocina, la actriz manifestó haber experimentado síntomas de cansancio extremo que luego coincidieron con un diagnóstico de hipertiroidismo.

Esta condición médica afectó temporalmente su metabolismo, manifestándose en somnolencia y fatiga durante las jornadas de grabación.

Su hijo Gael nació el 16 de septiembre de 2026. La noticia fue compartida por la propia actriz el 20 de septiembre, fecha desde la cual ha mostrado de forma puntual aspectos de su proceso de adaptación a la crianza.

Lina Tejeiro reaccionó a las críticas por recientes declaraciones sobre su embarazo. Foto: Canal RCN 'MasterChef Celebrity 2026'.

La celebración de los 35 años de la actriz también contó con manifestaciones públicas de su entorno cercano.

Su hermano, Andrés Tejeiro, publicó un mensaje a través de sus redes en el que destacó la relación y dedicó unas palabras al nuevo rol de la artista: “Hoy celebro tus 35 años, pero también lo afortunado que soy de tenerte como hermana. [...] Me encanta verte en tu nuevo papel como mamá de Gael y disfrutar contigo esta nueva etapa tan bonita. Hoy solo quiero recordarte lo importante que eres para mí y lo orgulloso que me siento”.

Con esta vuelta al sol, Lina Tejeiro inicia un nuevo año personal combinando sus proyectos en el ámbito empresarial de su marca de maquillaje con las dinámicas de la maternidad primeriza.