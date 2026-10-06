“Pilas con dar billete”: Pipe Bueno enciende las alarmas por supuesto engaño en TikTok con su imagen

El cantante de música popular Pipe Bueno encendió las alarmas entre sus más de nueve millones de seguidores en Instagram al alertar sobre una situación de posible suplantación en TikTok.

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Según lo dicho por el artista, un hombre identificado como Andrés realiza transmisiones en directo en las que es evidente el parecido físico entre ambos; según reportes de sus fanáticos, Andrés solicitaría dinero durante estas transmisiones.

Aunque el intérprete aclaró que el propio involucrado ha manifestado en sus directos que no es el cantante de música popular, el artista decidió hacer pública la advertencia para evitar que los usuarios de redes sociales realicen transferencias económicas creyendo que lo apoyan a él.

A través de una serie de historias publicadas en su cuenta oficial de Instagram, Felipe Giraldo Bueno, nombre de nacimiento del cantante, abordó el tema para pedir precaución a sus seguidores.

En sus declaraciones, el músico caleño enfatizó la necesidad de verificar la identidad de los creadores de contenido antes de realizar cualquier tipo de aporte económico.

“Oigan, ya dice que no es Pipe Bueno. Se llama Andrés. O sea, ya él dijo que no es Pipe Bueno. Igual pa’ que esté clarísimo. Yo no tengo ningún tatuaje, nada, o sea… (…), pero pilas con dar billete a este man, que no soy yo”, expresó el intérprete de éxitos como Guaro y Cupido falló.

@letengoelchisme ¡Qué peligro! 😳 Pipe Bueno alertó por una cuenta que usa su rostro para pedir dinero El cantante mostró cómo una persona estaría haciendo lives en TikTok utilizando un filtro con su rostro mientras pide dinero a los usuarios. Pipe aclaró que no es él y pidió estar atentos para evitar caer en este tipo de engaños. El caso vuelve a poner sobre la mesa el alcance de la inteligencia artificial y las herramientas que permiten imitar la apariencia de otras personas. ¿Crees que la IA ya está llegando demasiado lejos? 👀 ♬ sonido original - Letengoelchisme

Más allá del riesgo para los usuarios, lo que captó la atención de Pipe Bueno fue el grado de parecido físico mostrado en los videos.

En el mismo video, el cantante especuló sobre la posibilidad de que el creador de contenido esté empleando alguna herramienta de IA para alterar su rostro en tiempo real.

“Eso tiene que ser, papi, un… O sea, eso es un filtro o algo de IA, porque es que ese man no, o sea, tiene algo en la cara que parece a mi persona”, comentó el artista entre la sorpresa y la inquietud.

Hasta el momento no existe una verificación formal o una denuncia que confirme si el sujeto está usando inteligencia artificial o filtros para imitar la apariencia del artista, o si se trata simplemente de un parecido físico natural.

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El episodio reportado por Pipe Bueno se suma a una tendencia recurrente en redes donde figuras de la música, el entretenimiento y la televisión colombiana ven afectada su imagen por el uso no autorizado de su nombre o apariencia.

Pipe Bueno, con más de quince años de trayectoria en la industria musical colombiana y amplia proyección internacional en el género popular, reiteró a sus seguidores la importancia de no realizar giros, transferencias ni entrega de datos personales a personas desconocidas.