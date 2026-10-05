“Me quisieron acabar y no han podido”: el guiño de Abelardo de la Espriella a Silvestre Dangond en pleno discurso militar

Durante una intervención oficial realizada este lunes 5 de octubre en el Batallón de Artillería n.º 10 La Popa, en Valledupar, el presidente Abelardo de la Espriella acudió a una conocida frase de la música vallenata para enviar un mensaje de respaldo a la Fuerza Pública.

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Ante las tropas, el mandatario citó palabras del cantante Silvestre Dangond para referirse a la capacidad de resistencia institucional frente a los grupos armados en la región.

El evento se dio en el marco de la activación de la Fuerza de Tarea Urano, una unidad militar orientada a combatir las operaciones del ELN y otros grupos armados en departamentos como Cesar, Norte de Santander y Sur de Bolívar.

Durante su alocución, el mandatario defendió la gestión de las Fuerzas Militares y de Policía tras recientes ataques atribuidos a grupos al margen de la ley en municipios como Pelaya, Pailitas y Aguachica.

En medio de su intervención, De la Espriella hizo una mención directa al artista guajiro.

“Como dijo un hijo de esta tierra, mi compadre Silvestre Dangond: ‘Me quisieron acabar y no han podido’”, expresó el presidente antes de vincular el estribillo de la canción con la situación de las instituciones de seguridad.

“Eso hicieron con la Fuerza Pública colombiana y no han podido”, agregó.

La expresión corresponde a la canción El mismo de siempre, incluida en la producción discográfica del mismo nombre lanzada por Silvestre Dangond en el año 2014.

La mención del artista refleja la cercanía entre el jefe de Estado y el intérprete vallenato.

De acuerdo con declaraciones otorgadas en el pasado por De la Espriella al diario El Tiempo, ambos se conocen desde hace más de dos décadas, relación que nació en espacios sociales vinculados al folclor vallenato y que con el tiempo se extendió al plano profesional y familiar.

En el ámbito comercial, ambos coinciden como socios en proyectos de la industria de licores y gastronomía. El emprendimiento más visible de la alianza es Ron Defensor, marca presentada en 2022 cuya idea inicial surgió en Miami y cuya elaboración y embotellado combina procesos en Panamá y Colombia.

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Esta no es la primera ocasión en que la relación entre ambos trasciende al escenario público. Durante el periodo preelectoral de 2025, el cantante apareció en diversas publicaciones junto a De la Espriella, manifestando su apoyo al proyecto político que en su momento lideró el actual mandatario.

El uso de la referencia musical en Valledupar se suma a los pronunciamientos en los que el mandatario ratifica la línea de su política de seguridad regional, combinando el anuncio de despliegues operacionales como la Fuerza de Tarea Urano con mensajes dirigidos a respaldar el accionar de la Fuerza Pública.