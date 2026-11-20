Claudia Margarita Zuleta Murgas, congresista del Centro Democrático, hermana de Carlos Alberto Zuleta García, el cantante mejor conocido como Kbeto Zuleta, ambos hijos del reconocido artista Poncho Zuleta, habló con El Debate, de SEMANA.

Durante la entrevista, la congresista reveló detalles sobre el estado de salud de Kbeto Zuleta luego del siniestro vial del que sobrevivió, el pasado 26 de octubre.

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“Aprovecho para contarles a todos los colombianos que gracias a Dios, gracias a un milagro de Dios, Kbeto, mi hermano, está bien, está mejorando, pues en el marco de las dificultades y su situación de salud, porque ha sido muy compleja su recuperación, ha logrado avanzar de manera positiva. Gracias a Dios, gracias a las oraciones de todos los colombianos que se unieron a nosotros en este clamor”, aseguró, inicialmente.

El relato completo de Claudia Margarita Zuleta Murgas:

“Kbeto ha sido fuerte, ha respondido bien, ha sido sometido a varias cirugías y de todas ellas ha salido bien. Mi papá, mucho más tranquilo, él estuvo muy compungido, como comprenderán, fueron momentos de mayor angustia, de mucha angustia. Hubo momentos desde el accidente y días después, él muy crítico, muy crítico en su salud, pero superado eso, pues la familia ha recobrado una parte importante de su tranquilidad y ahora seguramente vendrá una fase más larga de recuperación en donde estamos listos también para acompañarlo. Muchas gracias por estar ahí”, agregó.

De acuerdo con su relato, su hermano les contó que siempre estuvo consciente y se dio cuenta de que había perdido su pierna. “Mi hermano está despierto, está consciente. ¿Sabes? Para nosotros fue muy sorpresivo porque él recordó cada minuto. O sea, no perdió lucidez en ningún momento. Recuerda lo que sintió durante el accidente, cómo cayó, cómo salió del bus, en el lugar que cayó, las personas", continuó.

“Él, por ejemplo, nos cuenta, nosotros pensábamos que él probablemente venía dormido porque acababa de decir que él venía en una madrugada, acababa de salir de una presentación, entonces nosotros decimos, ‘¿estaba dormido?’ Él dice: ‘No, venía despierto, estaba conversando con mis compañeros cuando de pronto sentimos que el bus empezó pues a dar botes’. Él dice que en un momento él sintió que salió disparado del bus y pues cuando ya reaccionó estaba en ese río, más no dentro del río, sino como a la orilla del río, como en un matorral. Se dio cuenta de que había perdido su pierna, en el en el instante se dio cuenta y él empezó a gritar por ayuda. Como él cayó lejos de sus compañeros, la mayoría cayeron en el río, pues tuvo dificultad para que lo escucharan y para que lo encontraran. Pues todo el mundo en ese momento pues estaban todos en iguales situaciones y él recuerda algo que para mí es muy especial y empieza a revelar el milagro", prosiguió.

“Él dice que un señor de esta comunidad tan generosa que llegó a ayudarlos, un señor se le acercó, lo agarró de la mano y empezó a orar fervorosamente. Él dice que el señor gritaba: ‘Dios, no sueltes a este varón, Dios, ayúdalo’. Y y que empezó a orar tan, tan fervorosamente, tan poderosamente que él mismo se llenó de ilusión y empezó a confiar de que iba a encontrar ayuda. Minutos después de eso llegó la ambulancia y todo lo demás. Llegó consciente a la clínica, pudo hablar con el médico cuando llegó. Es un verdadero milagro. Yo incluso te cuento que yo dije: ‘yo creo que fue un ángel’. Hasta que alguien me dijo: ‘No, el señor estaba ahí y efectivamente era un pastor’. Un verdadero milagro”, agregó la senadora.

Ocurrió hacia las 4:30 a. m. en el puente sobre el río Ariguaní, en el límite entre los municipios de Bosconia y Pueblo Nuevo (Cesar). Cuatro integrantes de la agrupación musical murieron en esta tragedia.