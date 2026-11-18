Hay polémica en el país porque el gobierno del entonces presidente, Gustavo Petro, no compró drones, ni sistemas para contrarrestar a los criminales, mientras éstos recurren a estos métodos.

El ministro de Defensa, Jorge Mora, denunció en el Congreso que el gobierno anterior congeló la compra de inhibidores de drones, la principal amenaza hoy contra la Fuerza Pública, especialmente la Policía, en varios departamentos del país, entre ellos, Cauca, Huila, Tolima, entre otros.

“Ahí lo que hubo fue un turismo burocrático que se puede observar en las gráficas. Uno dice: ¿hasta dónde se puede llegar y jugar con la vida de nuestros soldados y policías de la patria de esa manera?”, aseguró el ministro de Defensa en la Comisión Segunda de la Cámara.

Dicen en vivo qué empezarán a hacer los criminales que están atacando con drones a la población y Fuerza Pública: “Dentro de poco”

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El exministro de Defensa Pedro Sánchez ha desmentido al actual jefe de la cartera y ha dicho que los viajes internacionales de su pupila, Angélica Verbel, ocurrieron en momentos diferentes y con fines diversos.

Cabe recordar que SEMANA informó cómo, en su momento, el nombramiento de Angélica Verbel como viceministra para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, una cartera de suma importancia en medio del recrudecimiento del conflicto armado, generó una fuerte polémica en agosto de 2025. La controversia se concentró en su perfil como abogada sin experiencia en el sector y con apenas dos años de haberse graduado.

Verbel es cercana a alfiles del petrismo y su primera gran responsabilidad fue gerenciar la campaña de Gustavo Petro en su natal Córdoba. Previamente, ocupó un espacio en la lista cerrada al Senado de la República por el Pacto Histórico, pero no alcanzó una curul.

Después se lanzó a la Gobernación de Córdoba, donde finalmente desistió de su candidatura, y luego lanzó un grupo político llamado Misión San Antero en su municipio natal. SEMANA conoció que desde este círculo local, con el beneplácito del Gobierno nacional, Verbel, a quien se le veía en varios eventos junto al entonces presidente Petro, estaría amasando poder en varias entidades del Estado.

El congresista Germán Rodríguez, del Movimiento de Salvación Nacional, aseguró que la viceministra, en lugar de buscar el sistema antidrones o tecnologías para hacerles frentes a los criminales, se dedicó a “pasear” por el mundo con dicho pretexto, que estaba buscando dichas tecnologías. Mientras se tomaba fotos, dijo, los integrantes de la Fuerza Pública morían a manos de estas tácticas de los criminales.

“Primero, la intención era no comprar los drones de Estados Unidos. Esa esa era lo más importante, no acercarse a Estados Unidos. Incluso, al final del estudio técnico, quedan los drones de la India y los Estados Unidos. ahí es donde la viceministra da la orden a varios de los que estaban en el equipo técnico que hicieran un estudio técnico a favor de la India y muchos de esas personas dicen: ‘yo no voy a firmar eso’ y terminan con inconvenientes. La viceministra Angélica Verbel todavía tiene en su cuenta de Instagram cuando viajaba por el mundo. Viajaba por Asia, tiene muchas fotos en Asia, pero en definitiva ellos querían comprar sí o sí el contrato con la India. Eso solamente fue económico, la India no cumplía con los requisitos, la India no podía hacer absolutamente nada contra los drones, ni siquiera los de Israel nos tomaron en cuenta en esos estudios”, aseguró.

“Te invito antes de que la señora cierre la cuenta de Instagram o la pongan en privada, ustedes mismos se den cuenta de los viajes en primera clase, en los mejores restaurantes de esta señora cada vez que iba a un país diferente, creo que fueron siete o 12 países donde la propia viceministra fue a pasear con una comitiva”, agregó el senador.

“Eso fue un un turismo burocrático en primera clase por el mundo donde estaban era intentando amarrar la compra de los drones de la India sobre los estudios técnicos de los drones que estaban más avanzados en su momento, que eran los de Estados Unidos”, agregó, al indicar que los viajes se financiaron con dinero de los colombianos.

El representante a la Cámara Simón Molina, a su turno, dijo: “723 ataques reportados por el Ministerio de Defensa con drones, más de 1.900 de explosivos lanzados con drones, militares muertos, policías heridos, muertos, población civil atacada, para que este ministro (Pedro Sánchez) salga a dar esas explicaciones tan mediocres, son unos irresponsables y yo lo que creo es que hay que exigirle hoy a la Fiscalía General de la Nación que investigue a fondo esta situación, porque hubo una omisión, una omisión que está cobrando vidas en Colombia. Lo que hizo el gobierno de Gustavo Petro no solamente es irresponsable, sino que es el que está haciendo que los resultados en Colombia sean que la que la población civil y los policías estén asesinados por esos ataques con drones”.

“Entonces lo que queremos es también que la Fiscalía investigue a fondo si hay responsabilidad, no solamente del ministro de Defensa (Pedro Sánchez), sino de qué funcionarios dentro del Ministerio que tomaron esta decisión que se dedicaron, como lo decía el senador, a pasear por todos los paraísos de Europa y de Asia, nada más y no trajeron ningún sistema, no hicieron nada, y esto necesita responsables porque es que acá hay vidas de por medio, hay vidas que se han perdido, y eso es muy grave por una inoperancia, por una irresponsabilidad, por la ineptitud del ministro anterior de Defensa del gobierno de Gustavo Petro”, acentuó.