El poder de la viceministra de Defensa, Angélica Verbel; hay incomodidad en el petrismo y la señalan de controlar entidades en Córdoba

El nombramiento de Angélica Verbel como viceministra para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa, una cartera de suma importancia en medio del recrudecimiento del conflicto armado, generó una fuerte polémica en agosto de 2025. La controversia se concentró en su perfil de abogada sin experiencia en el sector y con apenas dos años de graduada.

Verbel es cercana a alfiles del petrismo y su primera gran responsabilidad fue gerenciar la campaña de Gustavo Petro en su natal Córdoba. Previamente ocupó un espacio en la lista cerrada al Senado de la República por el Pacto Histórico, pero no alcanzó una curul.

Después se lanzó a la Gobernación de Córdoba, donde finalmente desistió a su candidatura, y luego lanzó un grupo político llamado Misión San Antero en su municipio natal.

SEMANA conoció que desde este círculo local, con el beneplácito del Gobierno nacional, Verbel, quien ahora se le ve en varios eventos junto al presidente Petro, estaría amasando poder en varias entidades del Estado. Eso ha desatado indignación en un sector del petrismo, que ha decidido hacer pública la información.

Tanto en redes sociales como en medios locales se advierte que Verbel controlaría, presuntamente, las direcciones regionales de varias entidades del Gobierno Petro. Este medio logró identificar fichas de Verbel en cinco: Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Departamento para la Prosperidad Social (DPS), Ministerio del Trabajo, Unidad de Restitución de Tierras y Agencia Nacional de Tierras (ANT).

El SENA es donde más figuras cercanas a ella, varias vinculadas a Misión San Antero, han sido contratadas. SEMANA contó nueve, entre ellas su madre, Tulia Rita López Fayad.

Angélica Verbel fundó el grupo político Misión San Antero. Foto: Redes sociales

Igualmente, se volvió a contratar a Willington Berrío Monterroza, coordinador de la Misión San Antero que ya acumula más de 40 millones de pesos en contratación desde marzo de 2025.

Igual pasó con Giovanni Verbel Padilla, primo de la viceministra que fue contratado por el SENA, quien también estuvo vinculado hasta diciembre en la Unidad de Restitución de Tierras en Córdoba.

También fueron contratados otros amigos y personas cercanas: Oscar Padilla, Indira María Carmona, Marlon Alejandro Mora, Fancy Newball, Milton Eduardo Ariza, quienes conjuntamente significan para el SENA una nómina importante en Córdoba.

Y a través de la entidad, la plataforma política de Verbel muestra “resultados” en redes sociales. Entre la “gestión comunitaria” de 2025 sacan a relucir “más de 50 jóvenes con empleo digno”, “más de 150 trabajadores certificados por el SENA”, y “dos jornadas de emprendimiento del SENA”.

Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante

“En Misión San Antero no hablamos de promesas, hablamos de gestión con hechos. Nuestro compromiso ha sido claro: servir con transparencia, generar oportunidades y devolverle la confianza a la gente”, manifestó el grupo en redes.

Misión San Antero destacando su gestión a través del SENA. Foto: Redes sociales

Incluso, SEMANA conoció que miembros del grupo político aprovechan eventos en los que se entregan diplomas de certificación del SENA. Eduardo Cruz Morales, uno de los líderes del grupo y contratista de la entidad, dijo en una publicación: “Desde Misión San Antero, con el liderazgo de la doctora Angélica Verbel, seguimos construyendo oportunidades reales para nuestras comunidades”.

Por otro lado, Dalila del Carmen Tamayo Verbel, familiar de la viceministra, miembro del mismo grupo político y excoordinadora de la campaña de Petro, ocupa la gerencia regional del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) desde septiembre de 2022.

Por otro lado, en la Unidad de Restitución de Tierras, una amiga de la viceministra ocupa la dirección territorial: Katrin Yulieth Lacayo Murillo, quien también es exaltada como una historia de éxito de la Misión San Antero.

Misión San Antero haciendo política con diplomas del SENA. Foto: Redes sociales

En esa misma entidad trabajaron Verbel Padilla y Andreina Primera Díaz, quien también hace parte del colectivo

Por otro lado, en la Agencia Nacional de Tierras en Córdoba se contrató a Ana Milena Mena Posso, de la Misión San Antero y quien resultó ser donante de la campaña de Patricia Caicedo al Senado por el Pacto Histórico, entregando 17 millones de pesos a la causa. En enero de este año fue contratada en el SENA, donde declaró que, en conjunto, los ingresos y rentas en 2025 sumaban 16.800.000 pesos.

Finalmente, contrató a Rafael Germán Gómez Gómez, coordinador de la campaña de Petro en Córdoba en el Ministerio de Defensa como su asesor.

La denuncia que la salpicaría en MinTrabajo

SEMANA conoció que, en agosto del año pasado, Sandra Milena Muñoz Cañas, viceministra encargada de Relaciones Laborales, recibió una denuncia contra la dirección territorial de Córdoba, en cabeza de Sandra Marcela Mendoza Argel, figura cercana a la viceministra Verbel.

En el documento, se habla sobre cómo la entidad está siendo dirigida para obtener recursos a través de “extorsión” a las empresas en el territorio.

“El trámite de los paz y salvos de cualquier investigación de esta oficina son tardíos y para agilizarlos hay que pagar, según dicen, la directora los controla a título personal con el coordinador del grupo ACT”, dice la denuncia, dirigida al ministro Antonio Sanguino.

Y agregan que existe una modalidad de “visitas extorsivas” a empresas privadas y entidades públicas, donde “encuentran hallazgos y por dinero no se abren investigaciones”, adjuntando los números de radicado de los informes de visita en los que se ejecutó esta supuesta estrategia.

Por último, se mencionó a “una persona externa a este ministerio que hace gestiones de extorsión a nombre de una señora política según dicen es jefa política de la directora y que hace parte del partido de gobierno, al cual muchos funcionarios pertenecemos”. Fuentes internas de la cartera en Córdoba, que elaboraron la denuncia, le contaron a SEMANA que se están refiriendo a Verbel.

Esta denuncia fue recibida por la viceministra encargada en la cartera de Trabajo, quien pidió “urgente” a la directora territorial en Córdoba un “informe detallado de las acusaciones hechas por el denunciante”.

SEMANA consultó a la viceministra Verbel, quien respondió que no tiene influencia en la contratación de sus aliados políticos, como se ventila en el propio petrismo: “Si alguno tiene un digno empleo es porque estudió y se esforzó para tenerlo”.

Aseguró que su madre sí fue contratada en el SENA, pero que por problemas de salud pudo desistir al cargo.

Y afirmó que no controla las entidades en Córdoba: “No vivo en Córdoba hace mucho y mi rol actual me mantiene muy ocupada. No tengo tiempo de nada distinto al rol que desempeño”.

“Mi compromiso es con la transparencia y la legalidad. No tengo nada que ocultar”, concluyó la funcionaria del Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Misión San Antero tiene candidata a la Cámara de Representantes. Foto: Redes sociales

La plataforma política de Verbel, que sigue publicando la gestión de su fundadora en sus redes sociales, se mueve políticamente de cara a las elecciones al Congreso. Se les ha visto junto a Sandra Angulo, candidata del Mira y Colombia Renaciente a la Cámara por Córdoba. Al Senado de la República estarían con León Fredy Muñoz, de la Alianza Verde.

La viceministra, cuyo nombramiento desató críticas por su nula experiencia, hoy tiene aliados y familiares con contratos y cargos en dependencias nacionales en Córdoba. Mientras su círculo gana terreno en el departamento, Verbel ha aumentado su exposición en el Gobierno. En cinco meses en el cargo ya ha hecho viajes oficiales a cinco países, mientras la situación de orden público se agrava de cara a las elecciones.