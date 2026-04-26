Helicópteros Mi-17: en veremos quedó la imputación de cargos al exviceministro de Defensa

Se embolató, y de qué forma, la imputación de cargos y la solicitud de medida de aseguramiento contra el exviceministro de Defensa, Luis Edmundo Suárez Soto, investigado por las presuntas irregularidades que rodearon la celebración del millonario contrato para la reparación de los helicópteros Mi-17 del Ejército Nacional, escándalo que fue revelado por SEMANA.

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Esto se debe al conflicto de competencias que presentó la defensa del exviceministro y que deberá ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia. El apoderado de Suárez Soto señaló que, al momento de los hechos materia de investigación, su cliente era ministro de Defensa encargado, según indica un decreto presidencial, por lo que cuenta con fuero constitucional.

Esta es la resolución de la sanción que impondría el Ministerio de Defensa por crisis con helicópteros MI-17 varados . Foto: Suministrada a Semana.

Debido a esto, insistió, la imputación de cargos debe hacerse ante el Tribunal Superior de Bogotá y no ante un juez de control de garantías.

En contra del exviceministro, quien actualmente se encuentra con incapacidad médica, la Fiscalía General tiene previsto presentar una solicitud de medida de aseguramiento privativa de la libertad.

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Suárez Soto, quien fue posesionado el 15 de mayo de 2024 como viceministro de Estrategia y Planeación, es investigado por firmar el contrato que tenía como finalidad el mantenimiento de los helicópteros Mi-17 del Ejército Nacional. Sin embargo, el contratista no cumplía con los requisitos de experticia.

Un fiscal de la Unidad Anticorrupción anunció que cuenta con elementos materiales probatorios suficientes para vincular a Suárez Soto por los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, abuso de función pública, tráfico de influencias de servidor público y fraude procesal.

Las contradicciones del exviceministro

En este caso, el exviceministro ha presentado dos versiones sobre su participación en la firma de este contrato, que estuvo avaluado en 32 millones de dólares.

Exviceministro de Defensa plantea conflicto de competencias en proceso por contrato de helicópteros MI-17. “Era ministro encargado cuando firmó". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/wYstfOimJo — Revista Semana (@RevistaSemana) April 22, 2026

En septiembre de 2025, en una entrevista exclusiva con SEMANA, aseveró que no había firmado el mencionado contrato.

“Finalmente, yo no estuve en esa firma del contrato porque yo no participé en él, yo no lo firmé. Todas las decisiones del momento, la oportunidad y todo el periodo del contrato se hicieron con la dirección jurídica y con la secretaría general del Ministerio de Defensa”, señaló en esa oportunidad.

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Sin embargo, esta semana, durante la instalación de la audiencia de imputación de cargos, se presentó una nueva versión. Esta vez, su defensa manifestó que Suárez Soto, en efecto, sí había realizado la firma, puesto que estaba dentro de sus competencias.

“En este proceso, honorable juez, la Fiscalía que aquí nos acompaña, el doctor Arias, se encuentra investigando dentro de este proceso un contrato que se firmó el 31 de diciembre de 2024 y ese día, ¿quién era el ministro en encargo? Luis Edmundo Suárez Soto era el ministro en encargo ese día, señora juez. Entonces, no, que es que él no era. Entonces, ¿él era ministro a medias? Si volvemos a las teorías que venimos aplicando, entonces él era ministro a medias”, manifestó el abogado defensor.

Citando un decreto de la Presidencia de la República, el abogado enfatizó que Suárez Soto era ministro encargado desde el 30 de diciembre de 2024 al 6 de enero de 2025: “Pregunto yo, ¿cuál es el acto más importante y principalísimo de un contrato? ¡La firma! ¿Quién era el ministro para el momento de la firma? Luis Edmundo Suárez Soto”.