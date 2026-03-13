SEMANA reveló las presuntas irregularidades en que incurrieron funcionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro en la firma de un multimillonario contrato para el mantenimiento de helicópteros de origen ruso; un contrato que fue fuertemente cuestionado y que ahora se convierte en la base de una imputación de cargos.

De acuerdo con los elementos materiales probatorios, recaudados por la Fiscalía General, un exviceministro de Defensa, algunos funcionarios y contratistas, crearon una compleja red de corrupción que enredó la celebración y ejecución del contrato para el mantenimiento de helicópteros MI-17 asignados al Ejército Nacional.

“La Fiscalía General de la Nación radicó en el Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao solicitud de audiencia de formulación de imputación contra el exviceministro de Defensa para la Estrategia y Planeación, Luis Edmundo Suárez Soto; el exdirector de Logística del Ministerio de Defensa, Herbert Arnulfo Buitrago Galán; y los contratistas Carlos Martín Uribe Forero y James Lester Montgomerie”, explicó el ente acusador.

Lo que advierte de los investigadores es que este contrato habría sido direccionado a determinados contratistas, que no cumplían los requisitos legales que estipulaba el propio contrato, y eso afectó de manera directa el funcionamiento de los helicópteros y la operatividad del Ejército.

Exclusivo: la historia del millonario contrato para el mantenimiento de los helicópteros MI-17; 70.000 millones de pesos del anticipo están en riesgo

“Por su presunta participación en el entramado de corrupción que, entre septiembre y diciembre de 2024, direccionó de manera irregular un contrato por aproximadamente 32 millones de dólares, destinado al mantenimiento de la flota de helicópteros rusos MI-17 del Ejército Nacional”, dijo la Fiscalía.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción los imputará, de acuerdo con su posible responsabilidad, los delitos de falsedad ideológica en documento público, peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, prevaricato por acción, abuso de función pública, tráfico de influencias de servidor público y fraude procesal.

La Fiscalía imputó tres delitos al coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte por presunta corrupción en el contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/DP9GRbl8pe — Revista Semana (@RevistaSemana) December 17, 2025

Por estos hechos enfrentan un proceso penal el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, comandante de la Brigada de Aviación No. 32; el exsecretario general del Ministerio de Defensa, Hugo Alejandro Mora Tamayo; y el asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación del Ministerio, Diego Alejandro Manrique Cabezas.

En diciembre pasado, la Fiscalía General les imputó los cargos de falsedad ideológica en documento público, interés indebido en la celebración de contratos, abuso de función pública y peculado por apropiación.

Recursos invertidos en los MI-17 eran para helicópteros nuevos; SEMANA revela la otra historia del polémico contrato

Durante la imputación de cargos, el fiscal del cargo indicó que el oficial y los dos contratistas tuvieron una participación activa en las irregularidades que rodearon la celebración del contrato No. 012 del 2024 con la firma Vertol Systems Company,que tiene su sede en los Estados Unidos.

Para el fiscal del caso, el coronel se “extralimitó” y “ejerció una función que no le correspondía según la ley” cuando interfirió en el normal desarrollo de la celebración y ejecución del mencionado millonario contrato.

“El manual de contratación indicaba que debía cumplir o ejercer labor de evaluador”, detalló el delegado del ente investigador. Teniendo en cuenta varias pruebas documentales y testimoniales, la Fiscalía General estableció que, en medio de la búsqueda de oferentes, se ejerció una presión para que el contrato le fuera adjudicado a la empresa estadounidense.