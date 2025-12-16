Suscribirse

Judicial

Estos son los cinco militares y contratistas capturados por el escándalo de posible corrupción en contrato de helicópteros MI-17

En las próximas horas serán presentados ante un juez de control de garantías. La Fiscalía les imputará tres delitos.

Redacción Semana
16 de diciembre de 2025, 7:56 p. m.
Suministrado a SEMANA
Esta es la resolución de la sanción que impondría el Ministerio de Defensa por crisis con helicópteros MI-17 varados. | Foto: Suministrada a Semana.

Son cinco los militares y contratistas capturados por la investigación relacionada con presuntas irregularidades en la celebración y ejecución del millonario contrato para el mantenimiento de los helicópteros MI-17.

Esto, tras el megaoperativo que se adelantó este martes en el Fuerte Militar de Tolemaida, Cundinamarca.

Contexto: Exclusivo: la historia del millonario contrato para el mantenimiento de los helicópteros MI-17; 70.000 millones de pesos del anticipo están en riesgo

En la lista se encuentra el coronel Julián Ferney Rincón Ricaurte, comandante de la Brigada de Aviación No. 32, así como Hugo Alejandro Mora Tamayo, secretario general del Ministerio de Defensa, y Diego Alejandro Manrique Cabezas, asesor de la Dirección de Proyección de Capacidades e Innovación de la cartera de Defensa.

En las próximas horas serán presentados ante un juez de control de garantías para su respectiva judicialización. La Fiscalía General les imputará los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y falsedad ideológica en documento público.

Por la gravedad de los hechos, se pedirá una medida restrictiva de la libertad. Hasta la fecha, se ha establecido un descalabro de 70 mil millones de pesos.

Frente a este caso, la fiscal General, Luz Adriana Camargo, aseveró que se continuarán las investigaciones por estas irregularidades en la celebración del contrato firmado en 2024 por la empresa Vertol System Company.

Contexto: ¿Quién está detrás del fallido contrato de mantenimiento de los helicópteros rusos?

El ente investigador solicitará que se expida una orden de captura en contra de los representantes y contratistas de esta multinacional. Esto, con el fin de garantizar su comparecencia a este proceso penal.

Este martes, el Comando de Aviación Asalto del Ejército Nacional señaló mediante un comunicado una investigación disciplinaria interna contra los militares que habrían participado en la celebración de este contrato.

El Correo de la Gratitud, una actividad del Ministerio de Defensa, llegó a Tumaco.
El Correo de la Gratitud, una actividad del Ministerio de Defensa, llegó a Tumaco. | Foto: MinDefensa

El pasado 27 de noviembre, el Ministerio de Defensa impuso una sanción económica contra la empresa Vertol Systems por el incumplimiento en el contrato de mantenimiento de los helicópteros MI-17.

“Esta decisión impone una multa por USD 8.956.468,35 y ordena la devolución del pago anticipado por USD 13.586.872,47; en caso de que el contratista no realice la devolución de los dineros, el cobro se efectuará a la aseguradora dentro del mes siguiente al vencimiento del plazo de 15 días otorgado al contratista para la devolución, conforme a lo dispuesto en el artículo 1080 del Código de Comercio”, manifestó en esa oportunidad el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Arnulfo Sánchez.

“Con el fin de asegurar el esclarecimiento de los presentes hechos, la autoridad militar competente dará inicio inmediatamente a la correspondiente investigación disciplinaria de manera paralela a la acción penal que ya se encuentra en curso, reiterando el total apoyo a las instituciones judiciales bajo los principios de justicia, transparencia y honestidad”, aclaró.

