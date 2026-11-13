“Fue un negocio, el lavado de activos más grande de la historia”: dicen tras cumplirse diez años de la firma de Santos y las Farc

A diez años de haberse firmado el Acuerdo de Paz entre el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos y las Farc, dos de las víctimas de esa extinta guerrilla lanzaron fuertes críticas sobre lo firmado.

En El Debate de SEMANA, las víctimas de Farc Sofía Gaviria Correa y Edna Rocío Pinto, hablaron.

Para Sofía Gaviria, hermana del exgobernador de Antioquia que fue asesinado por las Farc tras haber sido secuestrado, dijo que “no fue un acuerdo, fue un negocio, el lavado de activos más grande de la historia colombiana”.

Para Gaviria, no se trató de un acuerdo, sino de algo negociado en La Habana, Cuba, por parte del expresidente Santos, con lo que llamo una “guerrilla derrotada”.

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“Recordemos que Juan Manuel Santos gana las elecciones con unas banderas completamente distintas e inmediatamente traiciona a los colombianos, porque votaron por esas banderas e inicia su proceso de negociación con las Farc. Luego es reelegido con dinero de Odebrecht; No hay duda y yo espero que en este Gobierno que tiene el interés de buscar la verdad en todos los sentidos y salga a la luz esa mentira de esa reelección de Santos”, agregó Correa en El Debate.

Así mismo, la hermana del exgobernador de Antioquia asesinado recalcó que las víctimas de las Farc no han sido reparadas, tampoco ha habido verdad ni justicia y, que además, se “asaltó la buena fe de los colombianos”.

“Claramente es una conmemoración de un muerto que nació mal y que nunca debió ser”, señaló Gaviria sobre el Acuerdo de Paz.

Por su parte, Edna Rocío Pinto manifestó en El Debate de SEMANA que al final todo ha sido una burla con las víctimas de las Farc.

“Digo una burla porque así lo siento yo como víctima del conflicto armado. No podemos decir que por la falta de la implementación [Hay guerra en Colombia], sino también por falta de garantías, y de exigir lo que se decía bajo la firma de esos acuerdos, que era primero, que nosotros íbamos a ser el centro de atención, cuando jamás lo hemos sido”, destacó Pinto, quien es coordinadora de víctimas de las Farc en Huila.

En una nueva intervención en El Debate de SEMANA, Gaviria dijo que el expresidente Santos es el “pinocho con la nariz más grande y más descarado. Ese es el cinismo”.

“Este no fue un acuerdo, esto fue un negociado. Entonces, pues es el cinismo de Juan Manuel Santos al que siempre nos ha tenido acostumbrados, que lo conocemos de siempre”, aseveró Gaviria.