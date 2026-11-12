Viviane Morales le respondió al magistrado de la JEP Roberto Salazar sobre los gastos en la implementación del Acuerdo de Paz

Un intenso contrapunteo se presentó este jueves 12 de noviembre en medio de la audiencia convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para hacerle seguimiento a la medida cautelar de protección a comparecientes del Acuerdo de Paz firmado con la guerrilla de las Farc en 2016.

Fuerte discusión entre ministro Alejandro Ordóñez y el magistrado de la JEP Gustavo Salazar: “Le pido respeto”

Por un lado, la consejera comisionada de paz y directora de la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, Viviane Morales Hoyos, advirtió por los altos costos en la implementación del Acuerdo durante los últimos diez años.

En respuesta al magistrado Roberto Salazar, quien había cuestionado las cifras, la funcionaria señaló que existen muchas dudas sobre la forma en que se ha invertido el dinero.

“Le pido que me explique cuando habla de petrificación presupuestal a qué se refiere”, le señaló el magistrado Salazar.

Viviane Morales, consejera comisionada de paz, advirtió ante la JEP sobre los vacíos en la inversión para la implementación del Acuerdo de Paz: “Es importante que el país sepa”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/V9NtsIzj7d — Revista Semana (@RevistaSemana) November 12, 2026

A lo que Viviane Morales le respondió tajantemente: “No dije petrificación presupuestal, dije petrificación en la implementación, lo que significa esto que también ha dicho la Corte Constitucional, que hay una obligación durante los tres gobiernos posteriores al acuerdo final de implementarlo, pero que hay un margen de configuración de acuerdo con las políticas de cada gobierno, de acuerdo con la discrecionalidad del presidente de la República”.

La funcionaria le recordó la realidad del país en materia económica y las decisiones que se han tomado para reducir gastos en todas las entidades.

La billonaria cifra que ha costado la implementación de los acuerdos de paz de Juan Manuel Santos: Viviane Morales reveló el dato

“Por supuesto, frente a la crisis fiscal que está enfrentando el país, obviamente tendremos que tener la imposición de una realidad que nos compete a todos los colombianos, y especialmente a las entidades públicas. Habrá recortes presupuestales en todos los programas, los tenemos que asumir de esa manera, y evidentemente lo que tenemos que compaginarlo es con un combate a la corrupción, con mayor eficiencia en la gestión, y por eso he dicho la evaluación clara de en qué estamos en la implementación. Se han gastado”, indicó.

En corta pero directa intervención, la consejera comisionada de paz señaló que en los últimos diez años se han invertido 170 billones de pesos para implementar el Acuerdo.

“Creo que es importante que el país y nosotros conozcamos cómo se han gastado y qué tenemos que hacer de aquí para adelante, porque creo que no se podrá seguir en ese ritmo, en algunos asuntos en que quedaron líneas muy opacas sobre estos gastos que se realizan”, respondió.

El magistrado Gustavo Salazar cuestionó la intervención del ministro del Interior, Alejandro Ordóñez: “Acá no estamos para juzgar a la JEP”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/GpFqziJzqg — Revista Semana (@RevistaSemana) November 12, 2026

Finalmente, Viviane Morales le recordó que ella no era delegada ni funcionaria de la Unidad Nacional de Protección (UNP) para hablar del tema de los esquemas de seguridad de los comparecientes.

“Yo no soy de la UNP, pero asignaciones presupuestales, asignaciones presupuestales tiene que haber, señor magistrado, hay recortes, tiene que haber austeridad fiscal. Todavía no sabemos en la implementación ya del decreto propio del presupuesto de cuánto van a ser los recortes, pero en todo va a haber recortes, y lo tenemos que suplir con eficiencia, con rigor en la gestión y con transparencia”, respondió.