Funcionarios de la Procuraduría piden a la Fiscalía investigar amenazas contra Gregorio Eljach

El pasado 28 de octubre, el procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, reveló que recibió graves amenazas contra su seguridad, la de su familia y la de su equipo de trabajo, y hasta advirtió que las intimidaciones podría involucrar a personas que trabajan dentro de la misma entidad que lidera.

Esas declaraciones provocaron una preocupación generalizada entre los funcionarios de la Procuraduría, al punto de que uno de los sindicatos de la entidad, específicamente STP Dignidad, emitió un documento en el que piden a la Fiscalía investigar las graves aseveraciones del jefe del Ministerio Público.

El procurador Gregorio Eljach reveló problemas de seguridad: “Estaba comprometida mi seguridad y la de mi familia”

SEMANA obtuvo el documento de dos páginas dirigido el pasado 10 de noviembre a la fiscal general, Luz Adriana Camargo, con la petición de que se investiguen las amenazas contra el procurador, su familia y su equipo de trabajo, y se esclarezca quiénes son los responsables para proteger el “buen nombre” de los servidores de la Procuraduría.

El comunicado firmado por William Millán Monsalve, presidente del sindicato, confirmó que hay una “preocupación que nos asiste en relación con las amenazas denunciadas por el señor Procurador General”. Esa situación la calificó como “grave” y de “relevancia” al tratarse del jefe del ente de control.

Por eso le pidió a la fiscal Camargo que investigue la situación, en caso de que el procurador Eljach no lo haya denunciado formalmente, y determinen “quien o quienes desde el interior de la Procuraduría podrían estar comprometidos en la autoría de estos, según lo manifestado”.

El sindicato de Trabajadores de la Procuraduría STP, afiliado a CGT Y a UTRADEC, pidió “consecuencias legales” si se llega a confirmas la eventual participación de servidores en las amenazas, pero aclararon que la conducta de una o varias personas “no puede extenderse por inferencia o generalización, a quienes integran el conjunto de trabajadores de la institución”.

Esta fue la petición que los funcionarios del sindicato STP Dignidad le enviaron a la fiscal Luz Adriana Camargo para que investigue las amenazas contra Eljach. Foto: Suministro

El comunicado también dejó claro que la petición a la Fiscalía General no es para “controvertir la legitimidad” de las denuncias del procurador Eljach, sino para solicitar una investigación “seria, célere, objetiva e imparcial” para dar con los responsables de estas intimidaciones contra uno de los altos funcionarios del Estado colombiano.

Eljach manifestó que esas situaciones que tenía comprometida su seguridad y la de su familia, vendría de personas que trabajan en la propia Procuraduría General de la Nación, una situación que llevó a los mismos funcionarios a pedirle a la Fiscalía que investigue las graves denuncias y dé con los responsables de este grave hecho.