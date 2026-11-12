ELN libera a dos agentes del CTI secuestrados en Arauca

Este miércoles 12 de noviembre fueron liberados por el ELN, Jesús Antonio Pacheco Oviedo y Rodrigo Antonio López Estrada, quienes estaban secuestrados en el departamento de Arauca. Estos dos funcionarios estaban en poder de la guerrilla desde mayo de 2025, cuando fueron secuestrados en Fortul.

Se conoció que hubo presencia de una comisión humanitaria integrada por la Cruz Roja, la Iglesia católica y la Defensoría del Pueblo.

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La guerrilla emitió un comunicado en el que argumentó sus supuestas razones de dejarlos libres: “En uso del código de procedimiento penal de los procesos condenatorios que aplica el ELN a funcionarios del Estado, considerando que, por colaboración y buen comportamiento y dentro de los valores de la justicia humanitaria y revolucionaria acorde a nuestros principios y normas, contempla la rebaja de pena”.

Asimismo, este grupo alzado en armas sostuvo que uno de los secuestrados necesita atención médica especializada urgente: “El tribunal también tuvo en cuenta la situación delicada de salud del sr. Jesús Antonio Pacheco Oviedo, quien amerita de una pronta asistencia especializada”.

La entrega, de acuerdo con información del ELN, se dio este miércoles 12 de noviembre. “Son entregados a sus familiares, los funcionarios en mención, ante los medios de comunicación y a la comisión humanitaria presente. El ELN da cumplimiento responsablemente a entregar sanos a los condenados para el regreso a su libertad”, precisaron.

Al mismo tiempo, enviaron un mensaje al Gobierno colombiano precisando que colocan en riesgo la vida de los funcionarios del Estado en medio de las operaciones e investigaciones que lanzan contra estos grupos.

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“Llamamos a los funcionarios de los diferentes organismos de seguridad del Estado a reflexionar sobre estas enseñanzas, que colocan en riesgo sus vidas a cambio de nada”, indicaron.

También agregaron: “El ELN no hace falsos operativos ni agrede soberanías. El hecho contra el narcotráfico de bombardeo, donde matan civiles adentro del río Meta en territorio de Venezuela por la Fuerza Aérea Colombiana y gringa, nada tiene que ver con combatientes del Frente de Guerra Oriental del ELN”.

Se espera que se conozcan más detalles del estado de salud de uno de los liberados.