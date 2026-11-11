Secuestro de Nancy Gómez y las reacciones que se han conocido: ELN estaría detrás del plagio en Uribia, La Guajira

Sobre las 6:10 de la mañana de este miércoles 11 de noviembre se registró el secuestro de la primera gestora social de Uribia, La Guajira, Nancy Gómez, lo que generó varias reacciones en el territorio nacional en solidaridad.

Secuestran a Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, La Guajira; estaba en el gimnasio

El presidente del Senado de Colombia, Honorio Henríquez, se pronunció por medio de su cuenta en la red social X: “El secuestro es un delito repudiable. Rechazo categóricamente el secuestro de Nancy Gómez, primera dama de Uribia. Mi solidaridad con su familia, el alcalde @jaimebuitrago1_ y la comunidad”.

Asimismo, indicó que respaldaba el trabajo de la Fuerza Pública para ubicar a la mujer. “Respaldamos el despliegue de la Fuerza Pública ordenado por el Gobierno Nacional para lograr su pronta liberación y la judicialización de los responsables”, señaló.

Por su parte, la senadora del Centro Democrático, María Angélica Guerra López, dejó un mensaje en la misma red social frente a esta grave situación que hoy golpea al país.

“Rechazo contundentemente el secuestro de Nancy Gómez, primera dama del municipio de Uribia, La Guajira. Mi solidaridad con su familia y con toda la comunidad de Uribia. Espero que las autoridades logren su pronta liberación y que regrese sana y salva a su hogar”, indicó.

Johana Osorio, senadora del Pacto Histórico, también rechazó este secuestro: “Nuestra solidaridad con Nancy Gómez, con el alcalde Jaime Buitrago, sus familiares y amigos. Hago un llamado urgente a las autoridades para activar las medidas necesarias y que Nancy sea rescatada sana y salva. Mi rechazo absoluto a este flagelo y a todas las formas de violencia que se vienen agudizando en La Guajira; necesitamos acciones urgentes”.

Abelardo De La Espriella lanza “despliegue total” de la Fuerza Pública tras secuestro de la esposa del alcalde de Uribia

Desde el Partido Conservador colombiano también se unieron a las voces de solidaridad con el alcalde de Uribia, La Guajira, tras el secuestro de su esposa.

“Desde el Partido Conservador rechazamos categóricamente el secuestro de Nancy Gómez, gestora social de Uribia y esposa de nuestro alcalde Jaime Luis Buitrago. Exigimos su liberación inmediata e incondicional. Hacemos un llamado urgente a las autoridades para desplegar todas las capacidades necesarias que permitan dar con su paradero y garantizar su regreso. Al Gobierno Nacional le hacemos un llamado a concentrar su atención y esfuerzos en la grave situación de orden público que hoy enfrenta La Guajira”, indicaron.

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar, dio a conocer que toda la Fuerza Pública se encuentra trabajando en poder ubicar a la gestora social secuestrada. Asimismo, dijo que desde el primer momento han estado al frente del caso.

“Desde el primer momento, activé comunicación con el gobierno nacional y se han desplegado plenamente las capacidades institucionales y establecimos un plan de acción inmediata, en articulación con el Gobierno Nacional y la Fuerza Pública”, indicó.

Se conoció que la guerrilla del ELN estaría detrás de este secuestro que agrava la situación de orden público en el departamento de La Guajira.