Abelardo De La Espriella lanza “despliegue total” de la fuerza pública, tras secuestro de la esposa del alcalde de Uribia

El presidente Abelardo De La Espriella lanzó un últimatum a los grupos criminales detrás del secuestro en Uribia.

“¡Despliegue total de la Fuerza Pública para rescatar a la esposa del alcalde de Uribia! Hoy, a las 6:10 de la mañana, fue secuestrada la esposa del alcalde de Uribia, en el departamento de La Guajira", dijo.

Secuestran a Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribía, La Guajira; estaba en el gimnasio

“Desde el primer momento ordené el despliegue total de nuestra Fuerza Pública y la activación de un plan candado para impedir que los secuestradores crucen la frontera y trasladen a la víctima a territorio venezolano. Las primeras informaciones apuntan a la participación del ELN, situación que estamos verificando”.

El primer mandatario agregó que: “He ordenado emplear todas las capacidades del Estado para dar con su paradero, rescatarla sana y salva y llevar a los responsables ante la justicia. Toda mi solidaridad con el alcalde de Uribia y su familia en estos momentos de angustia”.

El gobernador de la Guajira también se pronunció y rechazó los hechos. “Repudiamos y lamentamos el secuestro de Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, Jaime Buitrago, ocurrido hoy a las 6:10 a. m. Desde el primer momento, activé comunicación con el gobierno nacional y se han desplegado plenamente las capacidades institucionales y establecimos un plan de acción inmediata, en articulación con el Gobierno Nacional y la Fuerza Pública”, dijo Jairo Aguilar.

“Hemos coordinado directamente con el ministro de Defensa y el general Mora. Asimismo, el director del Gaula se desplazará a La Guajira para liderar las acciones y fortalecer la coordinación operativa que permita lograr su pronta liberación. No escatimaremos esfuerzos institucionales para lograr su regreso sana y salva”, agregó el mandatario local.

La procuraduría también emitió un comunicado. “El Procurador General de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, condena el secuestro de la señora Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia (Guajira), Jaime Buitrago García. La señora Nancy Gómez se ha destacado por su incansable labor como gestora social entre la comunidad, trabajando siempre por el bienestar de las familias de Uribia. Expresamos nuestra total solidaridad con el alcalde Buitrago García y su familia en estos momentos de profunda angustia y esperamos que pronto esté con sus seres queridos”, dijo el jefe del organismo de control.

“Desde el Partido Conservador rechazamos categóricamente el secuestro de Nancy Gómez, gestora social de Uribia y esposa de nuestro alcalde Jaime Luis Buitrago. Exigimos su liberación inmediata e incondicional. Hacemos un llamado urgente a las autoridades para desplegar todas las capacidades necesarias que permitan dar con su paradero y garantizar su regreso. Al Gobierno Nacional le hacemos un llamado a concentrar su atención y esfuerzos en la grave situación de orden público que hoy enfrenta La Guajira”, escribió el conservatismo en sus redes sociales.

Se sabe que la mujer se encontraba en el gimnasio cuando ocurrió el plagio.