El Juzgado 49 Laboral del Circuito de Bogotá echó para atrás la decisión en primera instancia del Juzgado Quinto Laboral Municipal de la capital que había ordenado al activista Vincent Ramos —que respalda al presidente Abelardo De La Espriella— retractarse por un mensaje publicado en su cuenta de X en contra de la cantante Adriana Lucía, quien es una férrea defensora del progresismo.

Ana Lucía Pineda, primera dama, reaccionó y envió mensaje a Adriana Arboleda, famosa modelo y empresaria, por sentido tema

El juez también declaró “la carencia actual de objeto por hecho superado” ante el reclamo de Adriana Lucía por lo que dijo Ramos en su contra.

El mensaje que publicó Ramos cuestionaba el hecho de que ella y otros artistas cercanos a la izquierda reclamaban por la muerte de líderes sociales con la frase “nos están matando”, pero no condenaban con la misma contundencia la violencia en el gobierno de Gustavo Petro.

El problema se dio cuando Ramos se refirió a la muerte de alias Bendito Menor, un cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN) que fue abatido recientemente por el presidente Abelardo De La Espriella, y dijo que ese hecho entristecería a la cantante.

“Adriana Lucía y Krápula pasan de decir ‘nos están matando’ a ‘nos los están matando’, luego de conocerse la muerte de uno de sus amigos, alias ‘Bendito Menor’”, dijo Ramos.

La publicación generó la molestia de la cantante, quien anunció que presentaría una denuncia en contra del activista por la publicación.

Ramos aclaró que no estaba señalando que Adriana Lucía fuera amiga de Bendito Menor o que perteneciera a grupos armados ilegales. “Jamás he dicho que usted pertenecía a un grupo armado; esas son palabras suyas, no mías”, afirmó el activista.

El activista Vincent Ramos no tendrá que retractarse sobre Adriana Lucía. Foto: Suministrada a Semana API

En ese sentido, el juez en segunda instancia interpretó que con la aclaración que hizo posteriormente Ramos, el caso quedó judicialmente resuelto y no es necesaria la retractación del activista sobre la cantante.

La decisión en primera instancia había determinado que Ramos tenía que rectificar sus declaraciones, sin embargo, en segunda instancia se revocó ese dictamen y se determinó que la aclaración que hizo el activista en su momento ya había sido pertinente.

Ramos afirmó ante la justicia que su mensaje fue una crítica política que hizo a Adriana Lucía por su activismo y por su silencio frente a los hechos de violencia que se enmarcaron en el gobierno de Gustavo Petro.

“Esta manifestación corrigió directamente el vínculo personal cuestionado y provino del mismo autor de la publicación. No se limitó a reproducir la negativa de la cantante ni a señalar que ella discrepó de lo difundido, sino que afirmó, por cuenta del emisor, que la amistad atribuida no existió”, determinó el juez.