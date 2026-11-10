Maribel Castro Flórez asume el liderazgo del Icfes en encargo del Ministerio de Educación

El Gobierno nacional formalizó el nombramiento de la destacada educadora Maribel Castro Flórez como la nueva directora general encargada del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes) en la administración del presidente Abelardo de la Espriella.

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La designación, efectuada bajo la figura de encargo interinstitucional durante este mes de noviembre de 2026, busca articular las estrategias de evaluación del aprendizaje con las directrices técnicas del Ministerio de Educación Nacional.

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“Le damos la bienvenida como nueva directora (e) del Icfes a la doctora Maribel Castro Flórez, quien se desempeña actualmente como directora de calidad para la educación preescolar, básica y media del viceministerio de Educación Nacional”, manifestó la entidad evaluadora al confirmar la llegada de la funcionaria al frente del organismo.

Una sólida formación académica y trayectoria en la gestión pública del Caribe

La nueva directora del Icfes cuenta con un extenso perfil profesional como doctora y magíster en Educación, especialista, psicopedagoga y normalista superior.

Antes de dar el salto a las decisiones del orden nacional, Castro Flórez construyó una destacada carrera en la administración pública de la región Caribe.

Entre sus responsabilidades más notables se encuentra su desempeño como Secretaria de Educación del departamento del Atlántico durante la gobernación de Eduardo Verano de la Rosa.

Le damos la bienvenida como nueva directora (e) del Icfes a la doctora @m_castro1975, quien se desempeña actualmente como directora de calidad para la educación Preescolar, Básica y Media del viceministerio de Educación Nacional https://t.co/fJcJXZHLkv — Icfes (@ICFEScol) November 10, 2026

Asimismo, ha fungido como delegada del Ministerio de Educación Nacional ante los Consejos Superiores de la Universidad del Atlántico y de la Universidad del Magdalena, consolidándose como un referente en la articulación de la educación superior y territorial.

Liderazgo en el Ministerio de Educación y funciones en el Icfes

En el sector educativo nacional, Maribel Castro Flórez ha asumido responsabilidades clave para el fortalecimiento de la calidad escolar del país.

Llegó al Ministerio de Educación Nacional en septiembre de 2026 para asumir la Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media, cargo centrado en el diseño, implementación y seguimiento de las políticas pedagógicas que abarcan desde la primera infancia hasta el grado undécimo.

Con la reciente designación en noviembre de 2026, Castro Flórez liderará de manera temporal la articulación técnica y operativa del Icfes, coordinando los procesos de evaluación censal y los exámenes de Estado a nivel nacional, sin desvincularse de sus tareas estratégicas en el Viceministerio de Educación. Su perfil técnico apunta a fortalecer los indicadores de calidad en la educación pública y privada en todo el territorio colombiano.