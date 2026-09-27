La historia de Matías Luengas, el estudiante de 16 años que logró el puntaje perfecto de 500/500 en el Icfes

Matías Luengas Vergel, un estudiante de 16 años oriundo de Cúcuta, alcanzó el resultado máximo de 500 puntos sobre 500 posibles en las pruebas Saber 11 del Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).

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El logro, que ubica su desempeño en el nivel más alto de las evaluaciones de estado de la educación media en Colombia, marca el cierre de su etapa escolar en el Colegio Santo Ángel de la Guarda y consolida una trayectoria académica enfocada en las ciencias exactas.

El hallazgo de la cifra ocurrió tras varios intentos de acceder a la plataforma oficial del Icfes. De acuerdo con el testimonio de la familia, el resultado generó una mezcla de sorpresa y satisfacción en su hogar, donde sus padres esperaban un desempeño destacado, aunque no necesariamente el puntaje máximo.

Para su madre, Liliana Vergel, el número refleja años de dedicación sostenida desde la infancia, etapa en la que el joven ya daba señales de una aparente facilidad para el aprendizaje y la comprensión de textos.

La trayectoria escolar de Luengas Vergel comenzó en el jardín Retoñitos Alegres y continuó en el Colegio Santo Ángel de la Guarda, donde cursó desde los grados iniciales hasta la culminación del bachillerato.

Matías Luengas, el cucuteño que obtuvo 500/500 en las pruebas Saber 11 Foto: Suministrada

Según recuerdan sus padres, Weimar Luengas y Liliana Vergel, la curiosidad intelectual de Matías se manifestó de manera temprana: a los tres años leía fragmentos durante las celebraciones decembrinas y, en sus primeros años escolares, mostraba una marcada inclinación por cuestionar y verificar los conceptos que le presentaban en el aula.

Con el paso del tiempo, esa búsqueda de precisión encontró su espacio principal en las matemáticas. Según ha explicado el propio estudiante, su preferencia por esta área radica en la certeza y el orden que ofrecen los cálculos lógicos.

Sin embargo, su rutina diaria no se limitó de manera exclusiva a la preparación académica. De acuerdo con el entorno familiar, la jornada de Matías combinaba el cumplimiento de los deberes escolares con actividades de esparcimiento, compartiendo tiempo en familia y practicando baloncesto de forma regular.

La regla principal establecida por el joven consistía en finalizar la jornada académica antes de asistir a los entrenamientos deportivos.

El puntaje perfecto en Saber 11 no constituye un hecho aislado en el historial de Luengas Vergel. En 2025, el estudiante obtuvo el primer lugar en las Olimpiadas de Ciencias organizadas por la Universidad de Santander (UDES).

Posteriormente, en 2026, alcanzó el primer puesto a nivel nacional en la categoría avanzada de las XVIII Olimpiadas Matemáticas de Secundaria, evento convocado por la Universidad Industrial de Santander (UIS), prueba que evalúa la capacidad de razonamiento lógico y la resolución de problemas complejos.

A la par de sus logros individuales, docentes y compañeros del Colegio Santo Ángel de la Guarda señalan que el estudiante ha mantenido una actitud colaborativa en el entorno escolar.

Luengas solía dedicar tiempo fuera de clase a explicar contenidos complejos de matemáticas y ciencias a sus compañeros que presentaban dificultades en la materia, labor que realizaba de manera desinteresada y sin cobro alguno.

Al conocerse el resultado del Icfes, la comunidad educativa del colegio organizó un recibimiento festivo en las instalaciones de la institución para reconocer el desempeño del bachiller.

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A sus 16 años, Matías Luengas proyecta su futuro profesional hacia el campo de la Ingeniería Matemática, disciplina que le permitirá integrar el cálculo con áreas tecnológicas emergentes como la programación, la innovación digital y la inteligencia artificial.

Asimismo, el joven ha manifestado su interés por vincularse más adelante a la docencia académica.

El inicio de la formación universitaria implicará probablemente el traslado de Luengas Vergel desde Cúcuta hacia otra ciudad del país con oferta en esta área específica de la ingeniería.