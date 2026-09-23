Icfes 2026: esta es la fecha para consultar los resultados de las Pruebas Saber 11 - Calendario A

Este viernes 25 de septiembre, más de 500.000 estudiantes de todo el país podrán consultar los resultados individuales de las Pruebas Saber 11 calendario A, examen presentado el pasado 26 de julio y que es aplicado por el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (Icfes).

Resultados Icfes 2026: ¿cómo consultar el puntaje de las Pruebas Saber 11? Este es el link

La publicación de los puntajes representa uno de los momentos más importantes para quienes están terminando su etapa escolar y comienzan a proyectar su ingreso a la educación superior.

Además de ser una referencia para procesos de admisión en universidades y programas académicos, los resultados permiten a cada estudiante conocer con mayor detalle su desempeño en áreas específicas, identificar fortalezas y establecer aspectos que requieren refuerzo. De igual manera, la información se convierte en una herramienta para que colegios, docentes y autoridades educativas evalúen la calidad de los procesos de enseñanza y adopten estrategias de mejoramiento.

El reporte entregado por el Icfes no se limita a un único número. Los estudiantes podrán consultar el puntaje global, los resultados obtenidos en Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas, Ciencias Naturales e Inglés, así como su ubicación frente a otros evaluados mediante el percentil, un indicador que muestra qué porcentaje de personas obtuvo resultados inferiores.

El puntaje global se presenta en una escala de 0 a 500 y se calcula mediante una fórmula que otorga mayor peso a cuatro de las áreas evaluadas: Lectura Crítica, Matemáticas, Sociales y Ciudadanas y Ciencias Naturales. Inglés, por su parte, tiene una ponderación diferente dentro del resultado final.

El informe también incluye niveles de desempeño que describen las habilidades alcanzadas por el estudiante en cada prueba. Desde el Icfes recuerdan que Saber 11 no es un examen que se apruebe o se pierda, sino una evaluación diseñada para medir competencias y ofrecer elementos que orienten las decisiones académicas y el fortalecimiento de la calidad educativa en Colombia.