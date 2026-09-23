Más de un mes después del terremoto del 10 de agosto, 102.129 estudiantes todavía no han retomado sus clases.

Ante este panorama, el Ministerio de Educación Nacional inició una estrategia de formación gratuita para fortalecer a los docentes de los territorios afectados.

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Ministerio de Educación activa formación para docentes afectados por el terremoto

El Ministerio de Educación Nacional y la Universidad Ean pusieron en marcha una ruta virtual dirigida a más de 1.200 maestros de los departamentos priorizados por las afectaciones ocasionadas por el terremoto.

La formación busca fortalecer las competencias digitales, pedagógicas y socioemocionales de los docentes, con herramientas que puedan utilizarse tanto para mantener la continuidad educativa como para recuperar los aprendizajes que se hayan visto afectados.

Según las cifras entregadas por el Ministerio, el terremoto impactó a 1.275.259 estudiantes y afectó el servicio educativo en 5.537 sedes oficiales.

De ese total, 102.129 estudiantes aún no han regresado a clases.

La estrategia de formación se desarrolla mediante Ean Virtual 2.0 y está organizada alrededor de tres necesidades identificadas durante la recuperación: el uso de herramientas digitales para garantizar la continuidad educativa, metodologías flexibles para recuperar aprendizajes y estrategias de acompañamiento socioemocional.

El Ministerio de Educación y la Universidad Ean adelantan una formación gratuita para docentes de los territorios afectados. Foto: Getty Images

Los docentes también están entre los afectados

El Ministerio de Educación reportó, además, 30.930 casos de afectación a docentes en los departamentos priorizados.

Estas situaciones están relacionadas con afectaciones a su integridad física, daños en sus viviendas y necesidades de atención psicosocial y emocional.

La viceministra de Educación, Gledy María Foliaco Rebolledo, destacó el papel de los maestros durante la emergencia y reconoció las dificultades que han enfrentado desde el terremoto.

“Me siento profundamente orgullosa de ustedes, de esa gran labor que adelantan”, señaló la funcionaria, al referirse a los docentes que han continuado con su labor pese a las afectaciones provocadas por el sismo.

Para el Ministerio de Educación, la recuperación después del terremoto no se limita a restablecer las clases.

La estrategia también busca fortalecer las capacidades de los docentes para acompañar a los estudiantes durante el retorno a sus procesos formativos.

Mientras más de 100.000 estudiantes permanecen a la espera de regresar a las aulas, la capacitación de los maestros hace parte de las acciones planteadas para avanzar en la continuidad educativa y en la recuperación de los aprendizajes en los territorios afectados.

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La formación busca que los maestros cuenten con herramientas para atender las necesidades educativas de los estudiantes durante el proceso de recuperación.

René Bautista, director de Ean Virtual, explicó que las herramientas digitales pueden ayudar a los profesores a mantener la continuidad del proceso educativo en los casos en los que los estudiantes todavía no pueden regresar con normalidad a las aulas.