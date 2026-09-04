Hay más de 30.000 cupos para estudiar gratis en el SENA: así se puede inscribir y estos son los programas ofertados

Miles de personas en Colombia tendrán más tiempo para acceder a la oferta educativa gratuita del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). La entidad anunció la ampliación del plazo de inscripción para la Cuarta Convocatoria de Formación Presencial y a Distancia de 2026, proceso que ahora estará disponible hasta el próximo 6 de septiembre.
La convocatoria cuenta con más de 30.000 cupos distribuidos en cerca de 1.000 programas de formación. Esta es la última oportunidad del año para quienes buscan iniciar estudios en la institución y fortalecer sus conocimientos con miras a mejorar sus oportunidades académicas y laborales.
La oferta incluye programas en niveles de tecnólogo, técnico, auxiliar, operario y profundización técnica. Entre las áreas disponibles se encuentran comercio, finanzas, logística, servicio al cliente, tecnología, construcción, turismo, gastronomía, industria, ambiente y actividades administrativas, entre otros sectores.
Los interesados deben realizar el proceso a través de la plataforma Betowa del SENA. Allí deberán ingresar a la sección “Nuestra oferta educativa”, seleccionar la modalidad “Presencial y a distancia” y buscar el programa de acuerdo con sus intereses.
“Queridos amigos, queremos invitarlos a esta Cuarta Convocatoria de Formación Presencial en el país. Con el SENA, este SENA de la Patria Milagro, queremos llegar a jóvenes, emprendedores y a todos los colombianos que quieran sumarse a esta gran convocatoria. Bienvenidos al SENA”, afirmó el director general, según un comunicado oficial.
Posteriormente, el aspirante deberá elegir la formación deseada e iniciar sesión. Quienes aún no estén registrados tendrán que crear una cuenta con los datos solicitados, verificar la información, aceptar los términos y condiciones y continuar con la inscripción.
Para resolver inconvenientes relacionados con el registro o la actualización de datos, el SENA dispuso la línea de atención en Bogotá (601) 736 60 60 y la línea gratuita nacional 01 8000 910270.
“Los aspirantes tendrán hasta el 6 de septiembre para inscribirse. Recuerda, son más de 30 mil cupos, cerca de 1.000 programas en los niveles de tecnólogo, técnico, auxiliar, operario y profundización técnica. Esta es la oportunidad y la última del año para que pertenezcas a la entidad más querida por los colombianos”, señaló.
Con esta ampliación, el SENA busca que más colombianos aprovechen los cupos disponibles y accedan a formación gratuita para avanzar en sus proyectos profesionales y laborales.