MinHacienda y Sena trasladan $719.913 millones para mantener programas y apoyar a los afectados por el terremoto

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) acordaron redireccionar recursos del presupuesto de la entidad para fortalecer la respuesta institucional ante la emergencia ocasionada por el terremoto que afectó a varias regiones del país.

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La decisión, adoptada el 26 de agosto, contempla la movilización de 719.913.800.615 pesos que se encontraban bloqueados dentro del presupuesto del Sena. Los recursos serán destinados a atender necesidades prioritarias en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Quindío y Caldas.

.@MinHacienda y el SENA redireccionan recursos para atender a las comunidades afectadas por el terremoto.



Esto permitirá fortalecer la atención a los damnificados, garantizar la continuidad de la formación y avanzar en la recuperación de la infraestructura de la Entidad. pic.twitter.com/Fgy63DTJ2L — SENA (@SENAComunica) August 27, 2026

Según informó el Gobierno nacional, los fondos permitirán avanzar en la recuperación de infraestructura afectada, garantizar la continuidad de los procesos de formación y brindar apoyo a aprendices, instructores y servidores de la entidad que resultaron damnificados por la emergencia.

Además, la medida incluye acciones de acompañamiento a emprendedores y unidades productivas afectadas por el terremoto, con el propósito de apoyar la recuperación de sus capacidades productivas en los territorios impactados.

El Ministerio de Hacienda y el Sena señalaron que la decisión busca mantener la operación de las funciones esenciales de la entidad y fortalecer la atención estatal en las zonas donde se presentaron afectaciones.

“Esta decisión responde a la coyuntura fiscal y la necesidad de atender a los colombianos que en este momento más nos necesitan”, indicó la entidad en el comunicado.

Los equipos técnicos de ambas instituciones adelantaron el 26 de agosto los procedimientos necesarios para garantizar la ejecución de los recursos priorizados y definir las acciones relacionadas con la atención de la emergencia.

Los recursos buscan contribuir a las comunidades afectadas. Foto: Álvaro Tavera

De acuerdo con la información entregada, la redistribución presupuestal permitirá que el Sena continúe con sus actividades misionales mientras desarrolla medidas de apoyo dirigidas a las comunidades afectadas por el movimiento telúrico.

El Gobierno nacional indicó que la estrategia busca articular las capacidades institucionales para responder a las consecuencias del desastre y atender las necesidades identificadas en los territorios afectados.