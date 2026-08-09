Especializaciones tecnológicas del SENA en 2026: así puede aplicar a la oferta de programas

El Servicio Nacional de Aprendizaje, más conocido como SENA, es una institución pública de Colombia, adscrita al Ministerio del Trabajo, que ofrece educación técnica, tecnológica y complementaria de forma totalmente gratuita. Esta institución vio su origen en 1957, naciendo con el objetivo de impulsar el desarrollo social y técnico de los trabajadores del país.
La entidad tiene varias características que la hacen atractiva, pues ofrece educación gratuita, es decir, todos sus programas académicos y cursos cortos no tienen ningún costo. Adicional a ello, sus programas ofrecen formación integral, combinando el conocimiento técnico con el desarrollo de habilidades humanas y prácticas en entornos reales.
Adicional a ello, el SENA también facilita la inserción al mercado de trabajo mediante contratos de aprendizaje en empresas e intermediación de empleo.
Dadas estas virtudes, muchos se interesan en los programas que tiene la entidad. Aquí le contamos cuáles son las modalidades educativas.
La entidad tiene cursos cortos virtuales. Esta modalidad tiene una duración de entre 40 y 200 horas y para aplicar a esta no se necesita requisito académico previo para acceder. Además, solo se ofrecen en modalidad virtual.
Adicionalmente, tiene programas técnicos con una duración aproximada de 18 meses. Para esta sí necesita haber cursado y aprobado el noveno grado de educación básica media.
También tiene programas tecnológicos, con una duración de entre 24 y 27 meses, habiendo aprobado bachillerato académico y la prueba Saber 11. Este se presenta de manera presencial y virtual.
Además, hay especializaciones tecnológicas. El tiempo de duración es de 6 a 12 meses y necesita haber obtenido un título tecnológico. Los cursos se hacen de manera presencial y virtual.
Estas son las especializaciones disponibles
- Gestión del Talento Humano
- Planeación Tributaria
- Gestión económica de la logística internacional
- Gestión en mercados nacionales e internacionales
- Investigaciones de Mercado
- Estructuración del Plan Comercial
- Modelos de negocios en línea
Área de tecnología e informática:
- Sistemas de seguridad para bases de datos
- Gestión de Producción Multimedia
Área de industria y construcción:
- Control en sistemas de ventilación en labores subterráneas
- Decoración y adecuación de espacios comerciales
Área de comunicación y diseño:
- Diagramación editorial para medios impresos y digitales
- Desarrollo de Infografías
Área de turismo y servicios:
- Administración Turística
- Diseño de Recursos Turísticos
Área de salud y medioambiente:
- Costos en Salud
- Entrenamiento Físico Personalizado
- Gestión de recursos naturales