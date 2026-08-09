Educación

Especializaciones tecnológicas del SENA en 2026: así puede aplicar a la oferta de programas

El SENA ofrece programas técnicos, tecnológicos, cursos cortos y especializaciones tecnológicas de manera gratuita para los colombianos.

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Redacción Semana
9 de agosto de 2026 a las 6:04 p. m.
La formación del SENA combina conocimientos técnicos con prácticas reales y facilita la inserción laboral mediante contratos de aprendizaje e intermediación de empleo.
La formación del SENA combina conocimientos técnicos con prácticas reales y facilita la inserción laboral mediante contratos de aprendizaje e intermediación de empleo. Foto: Foto del Sena suministrada a SEMANA

El Servicio Nacional de Aprendizaje, más conocido como SENA, es una institución pública de Colombia, adscrita al Ministerio del Trabajo, que ofrece educación técnica, tecnológica y complementaria de forma totalmente gratuita. Esta institución vio su origen en 1957, naciendo con el objetivo de impulsar el desarrollo social y técnico de los trabajadores del país.

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La entidad tiene varias características que la hacen atractiva, pues ofrece educación gratuita, es decir, todos sus programas académicos y cursos cortos no tienen ningún costo. Adicional a ello, sus programas ofrecen formación integral, combinando el conocimiento técnico con el desarrollo de habilidades humanas y prácticas en entornos reales.

La nueva convocatoria del SENA ofrece más de 67.000 cupos gratuitos en programas técnicos, tecnológicos y ocupacionales dirigidos a fortalecer las competencias laborales de los colombianos durante 2026.
Los cursos cortos virtuales del SENA tienen una duración de entre 40 y 200 horas y no exigen requisitos académicos previos. Foto: Composición Semana/ Getty Images/ SENA

Adicional a ello, el SENA también facilita la inserción al mercado de trabajo mediante contratos de aprendizaje en empresas e intermediación de empleo.

Dadas estas virtudes, muchos se interesan en los programas que tiene la entidad. Aquí le contamos cuáles son las modalidades educativas.

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La entidad tiene cursos cortos virtuales. Esta modalidad tiene una duración de entre 40 y 200 horas y para aplicar a esta no se necesita requisito académico previo para acceder. Además, solo se ofrecen en modalidad virtual.

Adicionalmente, tiene programas técnicos con una duración aproximada de 18 meses. Para esta sí necesita haber cursado y aprobado el noveno grado de educación básica media.

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Las especializaciones tecnológicas del SENA abarcan áreas como talento humano, tributaria, logística, tecnología, diseño, turismo y salud. Foto: Sena

También tiene programas tecnológicos, con una duración de entre 24 y 27 meses, habiendo aprobado bachillerato académico y la prueba Saber 11. Este se presenta de manera presencial y virtual.

Además, hay especializaciones tecnológicas. El tiempo de duración es de 6 a 12 meses y necesita haber obtenido un título tecnológico. Los cursos se hacen de manera presencial y virtual.

Estas son las especializaciones disponibles

  • Gestión del Talento Humano
  • Planeación Tributaria
  • Gestión económica de la logística internacional
  • Gestión en mercados nacionales e internacionales
  • Investigaciones de Mercado
  • Estructuración del Plan Comercial
  • Modelos de negocios en línea

Área de tecnología e informática:

  • Sistemas de seguridad para bases de datos
  • Gestión de Producción Multimedia

Área de industria y construcción:

  • Control en sistemas de ventilación en labores subterráneas
  • Decoración y adecuación de espacios comerciales

Área de comunicación y diseño:

  • Diagramación editorial para medios impresos y digitales
  • Desarrollo de Infografías

Área de turismo y servicios:

  • Administración Turística
  • Diseño de Recursos Turísticos

Área de salud y medioambiente:

  • Costos en Salud
  • Entrenamiento Físico Personalizado
  • Gestión de recursos naturales
Este es el proceso que debe llevar a cabo para postularse.
Para acceder a los programas tecnológicos del SENA es necesario haber aprobado el bachillerato y presentado la prueba Saber 11. Foto: Semana