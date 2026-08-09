Especializaciones tecnológicas del SENA en 2026: así puede aplicar a la oferta de programas

El Servicio Nacional de Aprendizaje, más conocido como SENA, es una institución pública de Colombia, adscrita al Ministerio del Trabajo, que ofrece educación técnica, tecnológica y complementaria de forma totalmente gratuita. Esta institución vio su origen en 1957, naciendo con el objetivo de impulsar el desarrollo social y técnico de los trabajadores del país.

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La entidad tiene varias características que la hacen atractiva, pues ofrece educación gratuita, es decir, todos sus programas académicos y cursos cortos no tienen ningún costo. Adicional a ello, sus programas ofrecen formación integral, combinando el conocimiento técnico con el desarrollo de habilidades humanas y prácticas en entornos reales.

Los cursos cortos virtuales del SENA tienen una duración de entre 40 y 200 horas y no exigen requisitos académicos previos. Foto: Composición Semana/ Getty Images/ SENA

Adicional a ello, el SENA también facilita la inserción al mercado de trabajo mediante contratos de aprendizaje en empresas e intermediación de empleo.

Dadas estas virtudes, muchos se interesan en los programas que tiene la entidad. Aquí le contamos cuáles son las modalidades educativas.

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La entidad tiene cursos cortos virtuales. Esta modalidad tiene una duración de entre 40 y 200 horas y para aplicar a esta no se necesita requisito académico previo para acceder. Además, solo se ofrecen en modalidad virtual.

Adicionalmente, tiene programas técnicos con una duración aproximada de 18 meses. Para esta sí necesita haber cursado y aprobado el noveno grado de educación básica media.

Las especializaciones tecnológicas del SENA abarcan áreas como talento humano, tributaria, logística, tecnología, diseño, turismo y salud. Foto: Sena

También tiene programas tecnológicos, con una duración de entre 24 y 27 meses, habiendo aprobado bachillerato académico y la prueba Saber 11. Este se presenta de manera presencial y virtual.

Además, hay especializaciones tecnológicas. El tiempo de duración es de 6 a 12 meses y necesita haber obtenido un título tecnológico. Los cursos se hacen de manera presencial y virtual.

Estas son las especializaciones disponibles

Gestión del Talento Humano

Planeación Tributaria

Gestión económica de la logística internacional

Gestión en mercados nacionales e internacionales

Investigaciones de Mercado

Estructuración del Plan Comercial

Modelos de negocios en línea

Área de tecnología e informática:

Sistemas de seguridad para bases de datos

Gestión de Producción Multimedia

Área de industria y construcción:

Control en sistemas de ventilación en labores subterráneas

Decoración y adecuación de espacios comerciales

Área de comunicación y diseño:

Diagramación editorial para medios impresos y digitales

Desarrollo de Infografías

Área de turismo y servicios:

Administración Turística

Diseño de Recursos Turísticos

Área de salud y medioambiente:

Costos en Salud

Entrenamiento Físico Personalizado

Gestión de recursos naturales

Para acceder a los programas tecnológicos del SENA es necesario haber aprobado el bachillerato y presentado la prueba Saber 11. Foto: Semana