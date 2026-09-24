“No he visto que los sindicatos de los profesores hayan propendido por una mejor idea significativa en la educación”

Jaime Arteaga de Brigard, director general de Arteaga Latam, planteó en medio de la 13.ª Cumbre Líderes por la Educación: reconstruir la educación, evento organizado por SEMANA, una situación que salpica directamente a algunos sindicatos de profesores del país.

En medio del panel ¿Quién debe financiar el talento del futuro?, Arteaga señaló que hacen falta más planteamientos de los sindicatos de profesores, en aras de mejorar la educación en Colombia. No sin antes, aprovechó para resaltar en qué está invirtiendo el sector privado.

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“El sector privado está invirtiendo en infraestructura educativa. Se invierte mucho en aquellas cosas puntuales. Está mucho en la psicología de la inversión privada [...]. Entonces, infraestructura, algunos invierten en becas. Pero tal vez nos hace falta tomar una inversión pequeña de la inversión privada para ser como una gota de agua, de manera consistente en un asunto. Y ahí es donde yo siento que tenemos que lograr movernos un poco y es… sí, la infraestructura es fundamental, entregar kits escolares es un delivery, es un entregable que yo lo puedo ver”. dijo Arteaga.

Sin embargo, Arteaga manifestó que el tema va más allá y también se puede pensar en mejorar la calidad de los profesores del país.

“Yo no he visto que los sindicatos de profesores hayan propendido por una mejor idea significativa en la educación y en la calidad de los profesores. Creo que podemos invertir más en darle a los profesores competencias para evitar perder al pelado [el estudiante]. Es que si el pelado se aburre…”, señaló.

Otro elemento al que se le debe poner atención, según Arteaga, es el tema de la deserción educativa.

“Donde está ocurriendo mayor deserción no es en las zonas de conflicto, es en las ciudades donde está creciendo la actividad comercial. Porque un muchacho entre sexto y noveno grado, más adelante lo que quiere es trabajar para ayudar en la casa, lo cual, en cualquier otra sociedad, eso es aplaudido. Aquí en Colombia no es compatible la educación del colegio con un trabajo”, explicó.

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Sin embargo, el director general de Arteaga Latam dijo que es clave que Colombia tenga una mejor cobertura en la educación media y secundaria.

“Y que este país retenga a los muchachos hasta que terminen, por lo menos, la secundaria. Ni siquiera el bachillerato completo, para poder tener personas que puedan trabajar y emprender”, aseveró Arteaga en la 13.ª Cumbre Líderes por la Educación: reconstruir la educación.