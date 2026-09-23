David Da Vinci tiene una relación con la tecnología que comenzó cuando tenía apenas 4 años. Pero su mensaje en la 13.ª Cumbre Líderes por la Educación no estuvo centrado en lo que las máquinas pueden hacer, sino en qué deciden hacer las personas con ellas.

Durante su intervención, habló de un mundo en el que las redes sociales, las notificaciones, los contenidos y los algoritmos compiten constantemente por la atención. En ese escenario, planteó una pregunta que atraviesa buena parte de su reflexión: ¿qué queremos hacer con nuestro tiempo, qué queremos construir y qué queremos aportar?

Su conclusión fue clara: “La tecnología puede conectarnos con el mundo, pero nosotros decidimos para qué”.

Una pasión que comenzó a los 4 años

El interés de David por la tecnología no nació recientemente. Según contó durante la conversación, comenzó cuando tenía 4 años.

“Bueno, justamente todo esto empezó cuando yo tenía 4 años”, explicó. Desde pequeño, dijo, le llamó la atención la manera en que avanzaba el mundo y, especialmente, cómo utilizar la tecnología con propósito y no usarla en contra.

13.ª Cumbre Líderes por la Educación: la generación del cambio

En ese proceso, sus padres tuvieron un papel fundamental. David destacó que ellos lo guiaron y lo acercaron a las herramientas que le permitieron desarrollar aquello que le interesaba.

“Yo desde pequeño he encontrado mi pasión. Entonces, desde que encontré mi pasión empecé a disfrutar todo este mundo de la tecnología”, señaló.

Para él, descubrir esa pasión fue también una forma de acercarse al aprendizaje desde la curiosidad y el interés personal.

“Que descubra el mundo”

La reflexión llegó directamente al terreno educativo cuando le preguntaron qué le diría a un niño de 10 años que siente que no puede aprender.

David Da Vinci, niño polímata y creador de proyectos de inteligencia artificial. Foto: Alejandro Acosta

Su respuesta fue una invitación a explorar: “Que descubra el mundo y que descubra realmente qué es lo que le gusta”.

También planteó que los padres deben permitir que los niños descubran y exploren, en lugar de obligarlos a continuar con algo que ya no disfrutan. Para David, la infancia también debe ser un momento para descubrir intereses y entender el aprendizaje como una preparación para el futuro.

En una cumbre dedicada a pensar en la generación del cambio, su mensaje terminó regresando a una idea sencilla: la tecnología puede abrir posibilidades, pero el propósito de lo que hacemos con ella sigue siendo una decisión humana.