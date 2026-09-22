13.ª Cumbre Líderes por la Educación: la generación del cambio
Expertos, docentes y líderes del sector se reunirán en Bogotá para compartir experiencias y conversar sobre los desafíos que enfrenta la educación y las capacidades que necesitarán las nuevas generaciones.
El próximo 23 y 24 de septiembre, Bogotá será escenario de una conversación nacional sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta la educación. La 13.ª Cumbre Líderes por la Educación, bajo el lema “La generación del cambio”, reunirá a expertos, docentes, autoridades, organizaciones y representantes del sector educativo para analizar cómo preparar a las nuevas generaciones para los cambios que ya están transformando la sociedad.
El encuentro se realizará en El Cubo Colsubsidio y combinará talleres, conversaciones académicas, experiencias educativas, encuentros con expertos y espacios de participación.
Dos días para mirar la educación desde diferentes perspectivas
La programación comenzará el 23 de septiembre con una jornada de talleres desde las 8:30 a. m. Los participantes podrán acercarse a temas como la permanencia escolar, la neurodiversidad, la educación rural, las habilidades para liderar procesos de transformación y el papel de la inteligencia artificial en el aprendizaje.
A partir de la 1:30 p. m. comenzará la agenda académica, que pondrá sobre la mesa preguntas relacionadas con la infancia, el talento, las nuevas capacidades y los aprendizajes que serán necesarios para desenvolverse en las próximas décadas.
La conversación también tendrá una mirada internacional, con experiencias de otros países que permitirán analizar qué aprendizajes pueden ser útiles para Colombia.
Entre los invitados estarán Rafael Bisquerra, especialista en educación emocional y bienestar, y Edgar David Camacho Flores, conocido como David Da Vinci, quien ha desarrollado proyectos relacionados con inteligencia artificial y se ha destacado por su perfil como niño polímata.
Bisquerra tendrá además un espacio cercano con los asistentes, en el que conversará sobre bienestar, emociones y los desafíos que enfrenta actualmente la educación. Por su parte, David Da Vinci compartirá su perspectiva sobre creatividad, propósito y las formas de aprender que trascienden los contenidos tradicionales.
Del aula a los grandes desafíos del sistema educativo
El 24 de septiembre, desde las 7:30 a. m., la agenda ampliará la discusión hacia los retos estructurales de la educación colombiana.
La jornada abordará asuntos como las brechas entre territorios, el acceso a oportunidades, la financiación de la educación superior, el futuro de las universidades, la formación para el trabajo y las nuevas formas de aprender.
También habrá espacio para conocer las experiencias y dificultades de distintas regiones del país, con la participación de autoridades educativas territoriales.
La relación entre educación y empleo será otro de los temas centrales. La agenda planteará, entre otras preguntas, si Colombia puede convertirse en un hub regional de talento y qué condiciones necesitaría para lograrlo.
La tecnología, dentro de una conversación más amplia
Aunque la inteligencia artificial tendrá presencia en diferentes espacios de la Cumbre, la discusión no se limitará a la tecnología.
El encuentro abordará también bienestar, ciudadanía, convivencia, permanencia escolar, inclusión, ruralidad, formación docente, educación superior y las capacidades que necesitarán las nuevas generaciones.
La apuesta es discutir cómo pueden cambiar las instituciones educativas y las formas de aprendizaje sin perder de vista las dimensiones humanas y sociales de la educación.
Un componente solidario
La Cumbre también tendrá una iniciativa de apoyo a comunidades educativas afectadas por la emergencia provocada por el terremoto.
Durante los dos días se recibirán libros, guías escolares, cuadernos y útiles escolares, que serán destinados a estudiantes y comunidades educativas del Chocó.
Además, el 23 de septiembre habrá espacios de firma de libros con Rafael Bisquerra y David Da Vinci, como parte de las actividades complementarias de la programación.
La iniciativa busca que quienes participen en el encuentro puedan contribuir de manera concreta a estudiantes que necesitan materiales para continuar sus procesos de aprendizaje.
La 13.ª Cumbre Líderes por la Educación cuenta con Edutech Norma como patrocinador global y con la Universidad Militar Nueva Granada como patrocinador académico. También participan organizaciones, universidades y empresas de distintos sectores como invitadas, aliadas y entidades de apoyo.