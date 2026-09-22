13.ª Cumbre Líderes por la Educación: la generación del cambio

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' || char === '\r') { if (char === '\r' && siguiente === '

') i++; fila.push(campo); filas.push(fila); fila = []; campo = ''; } else { campo += char; } } } if (campo.length > 0 || fila.length > 0) { fila.push(campo); filas.push(fila); } return filas.filter(function(f) { return f.some(function(c) { return c.trim() !== ''; }); }); } function normalizarURL(url) { if (!url) return ''; url = url.trim(); url = url.replace(/^(https?:\/\/)?([^\/]+)\/+/, function(m, proto, domain) { return (proto || '') + domain + '/'; }); if (!/^https?:\/\//i.test(url)) { url = 'https://' + url; } return url; } // Columna E: izquierda / centro / derecha (o left / center / right). // Vacío o cualquier otro valor -> centro. function normalizarAlineacion(valor) { var v = (valor || '').toString().trim().toLowerCase(); try { v = v.normalize('NFD').replace(/[\u0300-\u036f]/g, ''); } catch (e) {} if (v === 'izquierda' || v === 'left') return 'left'; if (v === 'derecha' || v === 'right') return 'right'; return 'center'; } function csvAArticulos(texto) { var filas = parsearCSV(texto); if (filas.length > 0 && /url/i.test(filas[0][0])) { filas = filas.slice(1); } return filas.map(function(fila) { return { url: normalizarURL(fila[0] || ''), titulo: fila[1] || '', chapo: fila[2] || '', imagen: fila[3] || '', alineacion: normalizarAlineacion(fila[4]) }; }).filter(function(a) { return a.url !== ''; }); } function crearTarjeta(articulo) { var a = document.createElement('a'); a.className = 'card'; a.href = articulo.url; a.target = '_blank'; a.rel = 'noopener noreferrer'; var tieneImagen = articulo.imagen.trim() && /^https?:/i.test(articulo.imagen.trim()); if (!tieneImagen) { a.className += ' card--sin-imagen'; } a.innerHTML = (tieneImagen ? '<div class="card__image" style="background-image: url(\'' + articulo.imagen.trim() + '\'); background-position: ' + articulo.alineacion + ' center"></div>' : '') + '<div class="card__content">' + '<div class="card__badge">' + '<div class="card__badge-icon">' + badgeSVG + '</div>' + '<span class="card__badge-text">' + TEXTO_INSIGNIA + '</span>' + '</div>' + '<div class="card__badge-line"></div>' + '<h2 class="card__title">' + articulo.titulo + '</h2>' + '<div class="card__divider"></div>' + '<p class="card__description">' + articulo.chapo + '</p>' + '<span class="card__button">Leer artículo ' + arrowSVG + '</span>' + '</div>'; return a; } function cargarArticulos() { var contenedor = document.getElementById('contenedor'); fetch(URL_CSV) .then(function(res) { if (!res.ok) { throw new Error('HTTP ' + res.status); } return res.text(); }) .then(function(texto) { contenedor.innerHTML = ''; var articulos = csvAArticulos(texto); if (!articulos || articulos.length === 0) { contenedor.innerHTML = '<p class="estado">No hay artículos disponibles.</p>'; return; } articulos.forEach(function(articulo) { contenedor.appendChild(crearTarjeta(articulo)); }); sendHeight(); }) .catch(function(err) { contenedor.innerHTML = '<p class="estado">Error al cargar los artículos.</p>'; console.error('Error cargando CSV:', URL_CSV, err); }); } cargarArticulos(); })(); </script> </body> </html> '>