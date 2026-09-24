EN VIVO | Así avanza la segunda jornada de la 13.ª Cumbre Líderes por la Educación de SEMANA y Semana Educación

La 13.ª Cumbre Líderes por la Educación continúa este jueves en Bogotá con una jornada que llevará la conversación desde los desafíos de los territorios hasta la formación del talento que necesitará Colombia.

La jornada inicia con Andreas Schleicher, director de Educación y Competencias de la OCDE, y continuará con el panel “Después del terremoto: ¿cómo reconstruimos la educación que Colombia necesita?”, en el que participan representantes de CAF y los secretarios de Educación del Chocó, Cali y Pereira.

La agenda de este segundo día recoge varias de las preguntas que quedaron abiertas durante la primera jornada. Si el miércoles la conversación pasó por las brechas de aprendizaje, la permanencia escolar, las emociones y las capacidades que necesitarán los jóvenes, este jueves el foco estará también en qué decisiones debe tomar el país para convertir esos desafíos en respuestas concretas.

Después del debate sobre los territorios, la Cumbre abordará las brechas de calidad, acceso, ruralidad, conectividad, inclusión y pertinencia, con representantes de distintas regiones y del Gobierno nacional.

Más adelante, la discusión llegará a la educación superior con una pregunta directa: ¿quién debe financiar el talento del futuro? Y luego los rectores debatirán qué universidad necesita Colombia frente a los cambios en las trayectorias de aprendizaje, el empleo y la inteligencia artificial.

La jornada también tendrá una mirada hacia el mercado laboral. Sebastián Riomalo, de McKinsey, abordará cómo la inteligencia artificial y la transformación del trabajo están cambiando la relación con el conocimiento y el aprendizaje continuo.

Y el cierre estará dedicado al talento: desde las nuevas formas de desarrollar capacidades hasta la posibilidad de que Bogotá se consolide como un hub regional, antes de la conferencia final de Sabino García, de Google for Education.