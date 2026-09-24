En Medellín se espera que aterrice Chapecoense en las próximas horas para disputar el amistoso del próximo 26 de septiembre vs. Atlético Nacional, en el estadio Atanasio Girardot.

Será un sentido compromiso entre las instituciones, que crearon un vínculo de “amistad eterna”, donde se buscará rendirles tributo a las víctimas del siniestro aéreo que vivieron los brasileños en la previa de la final de la Copa Sudamericana de 2016.

Antes de emprender su viaje, el conjunto brasileño subió una foto con toda su delegación: “¡Rumbo a Colombia! ¡La delegación alviverde comienza su viaje a nuestra segunda casa esta noche, miércoles (23)!”.

“O Verdão hará un viaje a São Paulo hoy y, mañana a las 4 p. m. (Colombia) | 6 p. m. (Brasil) aterrizará en Medellín para un viaje lleno de tributos y recuerdos a nuestros Campeones Eternos”, agregó, revelando el itinerario previsto.

“Hermanos, ¡estamos en camino! ¡Nos vemos pronto!”, añadió, mandando un mensaje al Atlético Nacional.

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Protagonistas invitan al Atanasio

Eduardo Doma, defensor del equipo brasileño, a través de las redes del equipo colombiano, invitó a los aficionados a hacer presencia en el Atanasio para este sentido partido.

“Hola a todos, habla el defensor Doma, de Chapecoense. Los invito al partido amistoso del próximo 26 de septiembre contra Atlético Nacional, en Colombia. Cuento con la presencia de todos ustedes en este momento histórico”, manifestó.

Andrés Sarmiento, del conjunto verdolaga, también se unió para extender dicha convocatoria: “Mi gente, los invitamos para que este fin de semana, junto a nuestros amigos de Chapecoense, estemos todos juntos y apoyemos. Un gran abrazo a todos”.

Este sábado la cita es en el Atanasio, para honrar la memoria y la amistad que nos une con nuestros hermanos de @ChapecoenseReal💚 pic.twitter.com/Z3BMgCzrOh — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 24, 2026

Juan Manuel Zapata fue otro del verde antioqueño que impulsó a los hinchas a ir: “Hola, mi gente, quiero pasar por acá a hacerles una bonita invitación a que nos acompañen en el partido con Chapecoense. Va a ser una bonita noche. Espero que nos acompañen y pasemos a disfrutar un excelente día”.

Los precios de las entradas para asistir a este partido simbólico oscilan entre $ 40.000 y $ 170.000.

Tragedia unió al Chapecoense y al Nacional

El 28 de noviembre de 2016, el avión que transportaba a la delegación de Chapecoense hacia Colombia se estrelló en el departamento de Antioquia, cerca de Medellín. Los brasileños viajaban para disputar ante Atlético Nacional el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana 2016.

El accidente dejó 71 personas fallecidas, entre ellas 19 futbolistas de Chapecoense, integrantes del cuerpo técnico, dirigentes, tripulantes y periodistas que acompañaban a la delegación. Seis personas sobrevivieron al siniestro.

Zona en la que cayó el avión de Chapecoense en 2016. Foto: Getty Images

El partido ante Atlético Nacional nunca se disputó. Tras conocerse la tragedia, el club colombiano solicitó a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que Chapecoense fuera declarado campeón de la Copa Sudamericana, en reconocimiento a las víctimas.

El 5 de diciembre de 2016, la Conmebol hizo oficial la decisión y otorgó el título a Chapecoense. Atlético Nacional recibió además el reconocimiento extraordinario del premio Fair Play de la Conmebol.

Días después del accidente, Atlético Nacional realizó un homenaje en el Estadio Atanasio Girardot, donde miles de aficionados se reunieron vestidos de blanco y con velas para recordar a las víctimas.