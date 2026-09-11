James Rodríguez, en el décimo aniversario de la tragedia aérea: fecha oficial para Atlético Nacional vs. Chapecoense

Es oficial. Atlético Nacional jugará un partido amistoso contra sus hermanos de Chapecoense el próximo 26 de septiembre en Colombia, como homenaje por el décimo aniversario del accidente aéreo de la delegación brasileña que viajaba a Medellín para jugar la final de la Copa Sudamericana.

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Un momento que todavía duele. La noche del 28 de noviembre de 2016, 71 personas murieron cuando el avión que llevaba al Chapecoense al compromiso de ida de la final de la Sudamericana se quedó sin gasolina y se estrelló en Cerro Gordo, en el noroeste de Medellín.

El club brasileño fue declarado campeón de la Copa Sudamericana de 2016 por pedido irrevocable de Atlético Nacional y desde entonces los dos equipos de camisa verde tienen una relación especial como si fuera una hermandad. Cada noviembre, los corazones se arrugan debido a la tragedia que enlutó al fútbol mundial.

Entre los seis sobrevivientes del accidente hubo tres futbolistas: Allan Ruschel, quien sigue jugando con 37 años en el Juventude; Neto, quien se retiró en el 2019 sin lograr volver al campo por las secuelas del accidente; y Jakson Follmann, exarquero, quien sufrió la amputación de una pierna y se reinventó como predicador y cantante.

Chapecoense de Brasil y Atlético Nacional han mostrado varios mensajes de amistad desde la tragedia de 2016. Foto: archivo

Una controladora aérea boliviana fue detenida en Brasil en 2021, tras ser señalada por su presunta responsabilidad en la tragedia por autorizar el plan de vuelo charter de la aerolínea Lamia. Sin embargo, fue liberada meses después, luego de que su país no reclamara su extradición.

Chapecoense vs. Atlético Nacional

El partido homenaje se disputará en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín, anunció el Chapecoense en la red social X. Será una noche especial, que tendrá a James Rodríguez en el evento.

Nueva camiseta de Chapecoense en homenaje a Atlético Nacional. Foto: Chapecoense

Cabe recordar que el club brasileño regresó este 2026 a la primera división de Brasil, tras descender en el 2021 diezmado por las consecuencias deportivas y administrativas que dejó la tragedia.

Atlético Nacional, de su lado, acaba de anunciar a James Rodríguez como flamante refuerzo, considerado uno de los más importantes de la historia del fútbol colombiano.

Imagen del homenaje hecho por Atlético Nacional tras el fatal accidente del avión de Chapecoense. Foto: LatinContent via Getty Images

De esta manera, James hará parte del homenaje y seguramente será titular en una noche llena de nostalgia y recuerdos. Dos días antes del amistoso, Atlético Nacional jugará el gran clásico del fútbol colombiano contra Millonarios, su acérrimo rival que no se quedó atrás con los anuncios rimbombantes y oficializó el acuerdo con Juan Guillermo Cuadrado.