James Rodríguez se acordó del Real Madrid y los hinchas de Nacional sacan pecho: revuelo en el FPC

Hay revuelo en redes sociales luego de las primeras declaraciones de James Rodríguez como nuevo jugador de Atlético Nacional. Este viernes, 11 de septiembre, fue la presentación del capitán de la Selección Colombia en el verde de Antioquia, que tuvo transmisión exclusiva de SEMANA.

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James habló de varias cosas, y apuntó a numerosos temas. Uno de ellos, a la importancia histórica de Atlético Nacional en el FPC, mismo que hace al club antioqueño como uno de los grandes del país.

Con voz de autoridad, pues es conocedor del tema, James Rodríguez hizo una pequeña comparación que deleitó a los hinchas de Atlético Nacional: “Viendo se afuera, es como el mini Real Madrid”.

James Rodríguez dice que Nacional es como “el mini Real Madrid”

“A toda la hinchada, gracias. He visto en redes, aunque no sea mucho de redes, pero me han mostrado el cariño de todos. Este club, todos saben lo que es, algo grande y algo único”, arrancó afirmando James ante los medios de comunicación.

Y añadió: “Para mí, yo le decía al presidente que, lo que se veía de fuera era como el Real Madrid niño, digámoslo así. Es un club grande y esta camiseta tiene peso, pesa mucho, y a mí me gusta sentir eso”.

“Ya he jugado en clubes grandes, he estado en clubes grandes y tienes que rendir hasta en un entrenamiento, así que estoy listo para todo lo que viene”, cerró el capitán de la Selección Colombia.

¿Cuándo debutará James Rodríguez con Atlético Nacional?

“Esa pregunta se la tienen que hacer al profe Lucas González”, dijo con sinceridad James Rodríguez. A su lado, justamente respondió Lucas González, quien reveló en vivo las primeras sensaciones que tuvo luego de ver al experimentado volante.

“Ya entrenó con nosotros. Lo vimos muy bien (...) Si es por él, va a querer jugar este domingo. Lo veremos muy pronto”, respondió Lucas.

El próximo partido de Atlético Nacional será el domingo 13 de septiembre, ante Águilas Doradas. La hora de arranque está pactada para las 4:05 p. m., pero existen varias dudas de que James llegue a dicho compromiso.

Por tanto, se rumorea que el debut de James Rodríguez con Atlético Nacional seguramente será el miércoles, 16 de septiembre, visitando a Internacional de Bogotá. El juego será válido por la fecha 13 de la Liga BetPlay 2026-ll.

🎙️El más grande al más grande: “Los sueños son poder ganar todo: Copa, Ligas, Libertadores. Vamos a ir por absolutamente todo porque este club piensa en eso”. @jamesdrodriguez #JamesEsNacional — Atlético Nacional (@nacionaloficial) September 11, 2026

El último partido oficial de James Rodríguez fue el 7 de julio, cuando la Selección Colombia quedó eliminada ante Suiza en los octavos de final del Mundial 2026.