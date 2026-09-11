‘Pintura’ de gol de Linda Caicedo para responder a la borrada de las finalistas al Balón de Oro

En la presente semana se conocieron las finalistas al Balón de Oro 2026. Linda Caicedo vivió un duro desplante al no ser incluida en la lista para ser elegida como la mejor jugadora del mundo, algo que ya se había vuelto costumbre en años anteriores, siendo parte del Real Madrid.

A pesar de que es figura de las suyas, desde el año en curso es capitana y siempre está en un nivel superlativo, los organizadores del trofeo no sumaron a la nacida en el Valle del Cauca.

Linda Caicedo, jugadora titular de Real Madrid. Foto: Getty Images

Reclamando su lugar con gol

Este viernes la colombiana tuvo que enfrentar un nuevo partido de la Liga F con las blancas, donde se reportó con un golazo de la más alta factura para reclamar en silencio su lugar en la elección del Balón de Oro.

Deportivo La Coruña fue la víctima de la anotación de media distancia ejecutada por Linda con su pierna derecha.

Al internarse en el área grande, no dudó un segundo en sacar un remate con curva al palo izquierdo de la golera, que se quedó sin poder responder.

🎯 Una definición para repetir en bucle



Golazo de Linda para abrir el marcador en Riazor



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Dicha anotación de la cafetera abrió el camino de las merengues para la victoria por 0-2, que las mantiene como las líderes de la tabla de posiciones por encima de FC Barcelona, su rival a vencer en la campaña 2026/2027.

Con ese tanto, Caicedo inició su cuenta goleadora del año. De momento no ha dado asistencias en tres fechas jugadas y promedia una calificación de 7.2 puntos.

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En la siguiente salida con las madridistas, se enfrentará al Valencia, en juego válido por la cuarta jornada que se desarrollará el próximo 19 de septiembre, desde la 1:30 p. m.

Nominadas al Balón de Oro Femenino 2026

Selma Bacha (Francia/OL Lyonnes).

Barbra Banda (Zambia/Orlando Pride).

Klara Bühl (Alemania/Bayern Múnich).

Esmee Brugts (Países Bajos/FC Barcelona).

Mariona Caldentey (España/Arsenal).

Scarlett Camberos (México/Club América).

Kerstin Casparij (Países Bajos/Manchester City).

Temwa Chawinga (Malawi/KC Current).

Cata Coll (España/FC Barcelona).

Melchie Dumornay (Haití/OL Lyonnes).

Caroline Graham (Noruega/FC Barcelona).

Alex Greenwood (Inglaterra/Manchester City).

Pernille Harder (Dinamarca/Bayern Múnich).

Patri Guijarro (España/FC Barcelona).

Rose Lavelle (Estados Unidos/Gotham FC).

Yui Hasegawa (Japón/Manchester City).

Mapi León (España/London City Lionesses).

Lorena (Brasil/KC Current).

Melvine Malard (Francia/Chelsea).

Manaka Matsukubo (Japón/Chelsea).

Vivianne Miedema (Nueva Zelanda/Manchester City).

Ewa Pajor (Polonia/FC Barcelona).

Claudia Pina (España/FC Barcelona).

Alexia Putellas (España/London City Lionesses).

Wendie Renard (Francia/OL Lyonnes).

Alessia Russo (Inglaterra/Arsenal).

Khadija Shaw (Jamaica/Manchester City).

Momoko Tanikawa (Japón/Bayern Múnich).

Caroline Weir (Escocia/OL Lyonnes).

Tessa Wullaert (Bélgica/Como).

Linda Caicedo fue nominada al Balón de Oro femenino en dos ocasiones. Su primera presencia en la lista se produjo en 2023, cuando, en su primera temporada con Real Madrid, terminó en el noveno puesto de la clasificación, siendo la primera futbolista colombiana en ingresar al top 10.

Así se presentó a Linda Caicedo como la novena mejor jugadora del mundo en la gala del Balón de Oro 2023. Foto: Foto Cortesía Real madrid Femenino

En 2024, la colombiana volvió a aparecer entre las nominadas al prestigioso galardón. En esa edición no terminó dentro del listado final de posiciones premiadas. De esta manera, su mejor resultado histórico continúa siendo el noveno lugar conseguido en 2023.

Para los años de 2025 y 2026 fue borrada de las opcionadas, lo que causó sorpresa entre la afición colombiana.