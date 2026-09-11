Este viernes, 11 de septiembre, James Rodríguez tuvo su primer entrenamiento bajo las órdenes de Lucas González en Guarne y fue presentado como nuevo fichaje de Atlético Nacional.

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En compañía del presidente Sebastián Arango y del director deportivo Víctor Marulanda, James concedió sus primeras declaraciones oficiales como fichaje de lujo para la presente temporada. El volante cucuteño regresa al fútbol profesional colombiano casi 20 años después de su último partido con Envigado FC.

La transmisión de la rueda de prensa se realizó mediante una alianza exclusiva entre Atlético Nacional y Revista SEMANA.

Las declaraciones de James Rodríguez

Después de una corta introducción del presidente, James confesó que habló con Lucas González sobre la posibilidad de juntarse pronto y les llegó la oportunidad en Nacional. “Para mí es un sueño. Desde que hablamos el día lunes sentí algo único, me movió fibras. Desde hace mucho tiempo un club no me hacía sentir esto. Quería estar acá”, señaló.

“Yo le decía al presi que lo que se veía afuera era como el Real Madrid. Es un club grande. Esta camiseta tiene peso, pesa mucho y a mí me gusta mucho sentir eso. He jugado en clubes grandes y tienes que rendir hasta en un entrenamiento. Estoy listo para todo lo que viene”, declaró el ‘10′.

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James considera que Atlético Nacional “es una familia” y eso también le llamó la atención. “Eso es algo lindo. Yo soy alguien a quien le gusta ser más cercano; cuando uno se siente así, es mucho más fácil jugar”, señaló.

Su relación con Lucas González, actual DT del cuadro verdolaga, jugó un papel fundamental para dar el sí definitivo. “Si te pones a ver, en los clubes que he estado a un nivel top, han sido con técnicos que me han querido, que han sabido llegar también”, dijo el volante.

James Rodríguez negó haber llegado a relajarse en Atlético Nacional. “Quiero ganar, quiero jugar. Si estoy bien quiero entrenarme al 100 % hasta el último minuto”, sentenció.

James Rodríguez luciendo la camiseta visitante de Atlético Nacional Foto: Atlético Nacional

“Cuando te mueve fibras, ahí es”: James Rodríguez

Al volante le preguntaron por qué cambió de parecer sobre su regreso al fútbol colombiano y habló claro al respecto. “El tiempo cambia, todo cambia. Te lo confieso: si me preguntabas hace cuatro días, te voy a decir que no. El solo hecho de esta camiseta, del peso que tiene. Cuando te mueve fibras, ahí es”, sentenció.

James Rodríguez confesó que su familia, en especial su hija Salomé, está contenta por la decisión de llegar a Atlético Nacional. “Cuando se lo dije, casi que lloraba”, señaló.

Su debut con la camiseta del cuadro verdolaga, momento especial para toda la hinchada, no debería tardar mucho tiempo. La decisión depende de Lucas González, quien dijo que lo ha visto bien y que el estreno podría ser en los próximos días.