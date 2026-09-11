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Santiago Buitrago acaricia el título: así quedó la clasificación de la montaña en la Vuelta a España

El corredor colombiano sigue brillando, aunque otra vez se quedó con ganas de conseguir la anhelada victoria en la etapa 19.

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Sebastián Clavijo García

Sebastián Clavijo García

11 de septiembre de 2026 a las 10:21 a. m.
Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious.
Santiago Buitrago, ciclista colombiano del Bahrain Victorious. Foto: Getty Images

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) volvió a brillar en la etapa 19 de la Vuelta a España 2026. El ciclista colombiano no solo defendió su puesto como líder de la clasificación de la montaña, sino que peleó por la victoria en el puerto de Peñas Blancas.

Egan Bernal of Netcompany INEOS participates in Stage 3, Granollers - Les Angles (195.5 km), during the Grand Depart Barcelone 2026 of the Tour de France 2026, UCI World Tour cycling event on July 6, 2026, in Granollers, Spain. (Photo by Gongora/NurPhoto via Getty Images)
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Santi se metió a la fuga desde muy temprano, un ataque al que Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) no pudo responder. Sabiendo que ya tenía terreno de distancia sobre su máximo rival en la montaña, empezó a trabajar para cumplir su deseo de ganar etapa con la camiseta de las pepas azules.

En cuanto al grupo de favoritos, el que más lo intentó fue el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education). Faltando 99 kilómetros para la meta, se paró en pedales y obligó a la respuesta de Enric Mas (Movistar Team), Primož Roglič (Bora-Hansgrohe) y Felix Gall (Decathlon CMA CGM).

Victoria agónica de Eddie Dunbar

El ataque de Santiago Buitrago se dio en el último puerto del día, exactamente a 13,4 kilómetros de la llegada a Peñas Blancas. El bogotano aprovechó el trabajo de su compañero Pau Miquel (Bahrain Victorious) y apretó el acelerador en las rampas más difíciles del ascenso.

A ese atrevimiento solo le pudieron responder Eddie Dunbar (Pinarello Q36.5), Thomas Gloag (Pinarello Q36.5) y Urko Berrade (Kern Pharma). Uno poco más atrás venía el grupo perseguidor encabezado por Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), otro de los rivales de Buitrago en la clasificación de la montaña.

Ese panorama se mantuvo durante casi toda la subida al puerto de primera categoría. Buitrago, Dunbar, Gloag y Berrade hicieron el trabajo de relevo para alejarse de sus perseguidores y, de esa manera, asegurar que la victoria no quedaría fuera de ellos cuatro.

El colombiano aguantó sigilosamente hasta el margen de los últimos dos kilómetros, cuando se fue en solitario y quedó en cabeza de carrera con la gloria a pedir de boca.

Cycling: 72Nd Tour Of Spain 2017, Vuelta Top Riders Press Conferenceillustration, Flag, Logo, Pc, Arena Of Nimes, Nimes, La Vuelta, (Photo by Tim De Waele/Getty Images)
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Todo parecía encaminado hacia la victoria de Santiago Buitrago, pero Eddie Dunbar tuvo un segundo aire y lo superó cuando solo quedaban 200 metros para la meta. Desafortunadamente, el colombiano no logró reponerse después de todo el esfuerzo hecho en la escapada.

El premio de consolación para Buitrago es que sumó más puntos de diferencia sobre Wout van Aert y acaricia el título de la clasificación de la montaña en la Vuelta a España 2026.

ESTEPONA​, SPAIN - SEPTEMBER 11: Eddie Dunbar of Ireland and Team Pinarello - Q36.5 Pro Cycling celebrates at finish line as stage winner during the La Vuelta - 81st Tour of Spain 2026, Stage 19 a 210.8km stage from Velez-Malaga to Penas Blancas. Estepona 1274m / #UCIWT / on September 11, 2026 in Estepona, Spain. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)
Eddie Dunbar, ciclista irlandés del Pinarello Q35.6, ganó la etapa 19 de la Vuelta a España. Foto: Getty Images

Clasificación de la montaña - Vuelta a España 2026 (etapa 19)

1. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) - 78 puntos.

2. Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) - 40 puntos.

3. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) - 29 puntos.

4. Enric Mas (Movistar Team) - 24 puntos.

5. Lorenzo Fortunato (XDS Astana) - 21 puntos.

6. Eddie Dunbar (Pinarello Q36.5) - 16 puntos.

7. Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates) - 14 puntos.

8. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) - 12 puntos.

9. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) - 11 puntos.

10. Marco Brenner (Tudor Pro Cycling) - 10 puntos.

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