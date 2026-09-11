Santiago Buitrago acaricia el título: así quedó la clasificación de la montaña en la Vuelta a España

Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) volvió a brillar en la etapa 19 de la Vuelta a España 2026. El ciclista colombiano no solo defendió su puesto como líder de la clasificación de la montaña, sino que peleó por la victoria en el puerto de Peñas Blancas.

Egan Bernal presenta graves problemas: se aleja de Nairo Quintana y ya nombraron su reemplazo

Santi se metió a la fuga desde muy temprano, un ataque al que Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) no pudo responder. Sabiendo que ya tenía terreno de distancia sobre su máximo rival en la montaña, empezó a trabajar para cumplir su deseo de ganar etapa con la camiseta de las pepas azules.

En cuanto al grupo de favoritos, el que más lo intentó fue el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education). Faltando 99 kilómetros para la meta, se paró en pedales y obligó a la respuesta de Enric Mas (Movistar Team), Primož Roglič (Bora-Hansgrohe) y Felix Gall (Decathlon CMA CGM).

Victoria agónica de Eddie Dunbar

El ataque de Santiago Buitrago se dio en el último puerto del día, exactamente a 13,4 kilómetros de la llegada a Peñas Blancas. El bogotano aprovechó el trabajo de su compañero Pau Miquel (Bahrain Victorious) y apretó el acelerador en las rampas más difíciles del ascenso.

A ese atrevimiento solo le pudieron responder Eddie Dunbar (Pinarello Q36.5), Thomas Gloag (Pinarello Q36.5) y Urko Berrade (Kern Pharma). Uno poco más atrás venía el grupo perseguidor encabezado por Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), otro de los rivales de Buitrago en la clasificación de la montaña.

🏁 13 km | Stage 1️⃣9️⃣ - Etapa 1️⃣9️⃣ | #LaVuelta26



✊ Buitrago launches the attack on the breakaway following Pau Miquel’s move, and only Gloag can keep up with him for the time being



💥 Buitrago lanza el ataque en la fuga tras el lanzamiento de Pau Miquel y solo Gloag puede… pic.twitter.com/VD2ELvIYEq — La Vuelta (@lavuelta) September 11, 2026

Ese panorama se mantuvo durante casi toda la subida al puerto de primera categoría. Buitrago, Dunbar, Gloag y Berrade hicieron el trabajo de relevo para alejarse de sus perseguidores y, de esa manera, asegurar que la victoria no quedaría fuera de ellos cuatro.

El colombiano aguantó sigilosamente hasta el margen de los últimos dos kilómetros, cuando se fue en solitario y quedó en cabeza de carrera con la gloria a pedir de boca.

Vuelta a España 2026: clasificaciones completas y perfil interactivo de la próxima etapa

Todo parecía encaminado hacia la victoria de Santiago Buitrago, pero Eddie Dunbar tuvo un segundo aire y lo superó cuando solo quedaban 200 metros para la meta. Desafortunadamente, el colombiano no logró reponerse después de todo el esfuerzo hecho en la escapada.

El premio de consolación para Buitrago es que sumó más puntos de diferencia sobre Wout van Aert y acaricia el título de la clasificación de la montaña en la Vuelta a España 2026.

Eddie Dunbar, ciclista irlandés del Pinarello Q35.6, ganó la etapa 19 de la Vuelta a España. Foto: Getty Images

Clasificación de la montaña - Vuelta a España 2026 (etapa 19)

1. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) - 78 puntos.

2. Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) - 40 puntos.

3. Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) - 29 puntos.

4. Enric Mas (Movistar Team) - 24 puntos.

5. Lorenzo Fortunato (XDS Astana) - 21 puntos.

6. Eddie Dunbar (Pinarello Q36.5) - 16 puntos.

7. Kevin Vermaerke (UAE Team Emirates) - 14 puntos.

8. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) - 12 puntos.

9. Felix Gall (Decathlon CMA CGM) - 11 puntos.

10. Marco Brenner (Tudor Pro Cycling) - 10 puntos.