Clasificación general de la Vuelta a España 2026: posiciones de Harold Tejada y los colombianos

La tercera semana de la Vuelta a España 2026 ya está en marcha. Harold Tejada (XDS Astana) es el mejor colombiano de la clasificación general, aunque Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) tiene su propia lucha por la camiseta de la montaña.

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Este martes se disputó la etapa 16 con un recorrido de 181,1 kilómetros entre Cortegana y La Rábida. En términos generales, fue una fracción diseñada para los velocistas, por lo que no hubo movimientos importantes entre los favoritos.

El protagonismo quedó en manos de los equipos interesados en la victoria al esprint, entre ellos el Visma-Lease a Bike, encabezado por el británico Matthew Brennan. Bora-Hansgrohe y Movistar también trabajaron en la parte delantera del bloque para evitar posibles accidentes de sus líderes.

Los colombianos mantuvieron un perfil bajo al no ser un perfil adecuado para sus condiciones. Tejada se cuidó de las caídas y mantuvo las diferencias respecto al top 10, mientras que Buitrago tuvo un día tranquilo al no haber puertos de montaña categorizados.

Cuarta victoria de Matthew Brennan

Aunque la fuga intentó dar la sorpresa desde muy temprano, la fuerza del pelotón la terminó atrapando cuando todavía faltaban 24 kilómetros para el final en La Rábida.

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Desde ahí se empezó a armar el grupo camino a un final masivo en la zona de Palos de la Frontera. Las extremas condiciones climáticas hicieron desgaste en el lote principal, pero no fue necesario recortar la etapa como el pasado domingo.

Matthew Brennan (Visma-Lease a Bike) fue el ganador de la etapa 16, la cuarta de su cuenta personal en esta edición de la Vuelta a España 2026. Visma ya tiene seis triunfos en la bolsa: cuatro por parte de Brennan y dos más en los pedales de Wout van Aert.

Este miércoles, en la etapa 17, tampoco se esperan grandes movimientos en la clasificación general. La principal tarea es blindarse de accidentes como el que ocasionó el retiro de Tadej Pogačar (UAE Team Emirates).

Enric Mas (Movistar Team) continúa siendo el dueño de la camiseta roja, seguido de cerca por Felix Gall y Primož Roglič.

Clasificación general - Vuelta a España 2026 (etapa 16)

1. Enric Mas (Movistar Team).

2. Felix Gall (Decathlon CMA CGM), a 2′06″.

3. Primož Roglič (Bora-Hansgrohe), a 2′10″.

4. Richard Carapaz (EF Education), a 4′24″.

5. Oscar Onley (Netcompany Ineos), a 5′44″.

6. Jakob Omrzel (Bahrain Victorious), a 6′14″.

7. Mattias Skjelmose (Lidl-Trek), a 6′49″.

8. Cristián Rodríguez (XDS Astana), a 7′01″.

9. Clément Berthet (Groupama FDJ), a 7′19″.

10. Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), 8′55″.

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11. Harold Tejada (XDS Astana), a 9′48″.

15. Juan Felipe Rodríguez (EF Education), a 29′46″.

20. Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), a 43′38″.