Diseñadora colombiana reaccionó a ‘outfit’ que lució Ana Lucía Pineda, la primera dama, y habló sobre decisión: “Hacerlo posible”

Desde que asumió la Presidencia de Colombia el pasado 7 de agosto, Abelardo De La Espriella ha dedicado buena parte de sus primeras semanas de mandato a atender las situaciones de emergencia registradas en distintas zonas del país. El jefe de Estado ha recorrido algunos de los territorios afectados por el terremoto y los incendios forestales, con el objetivo de conocer directamente las necesidades de las comunidades.

Ana Lucía Pineda, primera dama, subió una fotografía y dejó un sentido mensaje a Abelardo De La Espriella en medio de sus labores

En paralelo a estas actividades, el mandatario ha dividido su agenda entre Barranquilla y el Palacio de San Carlos, en Bogotá. Desde estos lugares ha encabezado reuniones, sostenido encuentros con diferentes sectores y emitido varios pronunciamientos relacionados con la actualidad nacional.

En medio de este contexto, Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia y esposa del presidente, también despertó la atención de los usuarios en redes sociales. Una publicación inesperada en su cuenta oficial de Instagram generó diversas reacciones, especialmente porque mostró un aspecto más personal de su día a día.

La primera dama compartió unas imágenes, dejando al descubierto algunos momentos de su cotidianidad en el trabajo por el país, una faceta que no pasó desapercibida entre sus seguidores y demás internautas.

Al llegar a Barranquilla, Pineda fue foco de miradas con el atuendo que lució, donde etiquetó a una diseñadora colombiana. El outfit constaba de una blusa blanca y un pantalón camel, el cual destacaba por un cinturón que llevaba.

Post de Ana Lucía Pineda Foto: Instagram @analu_pineda

Aunque la primera dama siempre está impecable y bien arreglada, lo que llamó la atención fue la reacción de la diseñadora, que no se contuvo y habló del paso que estaba dando la mujer con este beneficio en la moda.

“Me siento muy feliz de ser parte de esta nueva historia, aportando desde lo que me nace del corazón y hago con pasión”, escribió, agradeciendo que Pineda contara con su trabajo en este rol en el Gobierno actual.

“Gracias, Ana Lucía Pineda, por hacerlo posible”, agregó Juliana Grech, creadora de Petra, marca del Valle del Cauca.