Ana Lucía Pineda, primera dama, subió una fotografía y dejó un sentido mensaje a Abelardo De La Espriella en medio de sus labores

Ana Lucía Pineda, primera dama de Colombia, fue foco de reacciones en plataformas digitales, debido a una inesperada publicación que compartió en su cuenta oficial de Instagram. La esposa de Abelardo De La Espriella hizo una publicación muy sentida, en la que dejó ver parte de su cotidianidad.

Ana Lucía Pineda, primera dama, hizo importante llamado y alertó sobre delicada situación: “No dejarse engañar”

De acuerdo con lo que quedó registrado, la compañera sentimental del presidente de la República subió una postal a sus historias de Instagram, en la que mostró un instante que estaba viviendo con el mandatario.

En la imagen se les ve sonriendo y posando para la foto, tomada a modo de selfie, mientras aparentemente se encuentran en una aeronave. Ambos se muestran muy emocionados y unidos, acompañando la publicación con un mensaje afectuoso.

Según lo registrado, Ana Lucía Pineda dedicó unas palabras a su esposo, reafirmando cuánto lo ama en esta nueva etapa que viven.

“Te amo, esposo”, escribió en la publicación, donde lucen lentes oscuros y un gif del croquis de Colombia.

Ana Lucía Pineda y Abelardo De La Espriella Foto: Instagram @analu_pineda

Los dos han estado trabajando de la mano en medio de este momento que vive el país, con el propósito de ayudar a las víctimas del terremoto, a los afectados por los incendios y al pueblo colombiano.

La fotografía fue acompañada por la canción de José Gaviria y SIAM, titulada Un solo corazón, creada para apoyar la campaña “Colombia, un solo corazón”, iniciativa que busca acompañar a las familias y comunidades afectadas por el terremoto.

De acuerdo con José Gaviria, este tema surgió con el propósito de reunir a diferentes artistas y profesionales de la música en torno a una iniciativa de carácter social. La propuesta busca utilizar el talento colectivo para transmitir un mensaje de esperanza y solidaridad.

Para llevar adelante el proyecto, el músico invitó a SIAM y a otros colegas de la industria a participar en la creación de la canción. Como parte de la iniciativa, el tema será donado con el objetivo de aportar a los esfuerzos solidarios que actualmente involucran a distintos sectores del país.

Por su parte, SIAM fue escogido para interpretar la canción en representación de Cali. El dúo, ganador de Factor X bajo la dirección de José Gaviria, mantiene una importante conexión artística y cultural con la capital del Valle del Cauca, razón por la que fue vinculado a esta producción musical.