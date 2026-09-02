Presidente De La Espriella volverá por tercera ocasión a la Corte Suprema, ¿cuál será el motivo?

Este jueves, 3 de septiembre, el presidente Abelardo De La Espriella volverá por tercera ocasión a la Corte Suprema de Justicia. Esta vez, el mandatario se reunirá con los magistrados de la Sala Plena del alto tribunal.
SEMANA conoció el orden del día: la Corte Suprema estableció la visita del mandatario a partir de las 9:00 a. m. “En dicha reunión se tiene agendada la visita protocolaria del señor presidente de la República, Abelardo De La Espriella Otero”, indicó.
La visita protocolaria se llevará a cabo en medio de la Sala Plena dispuesta para ese día, donde también habrá audiencia pública para oír la intervención de los 50 aspirantes que quedan para llegar a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia.
Ese proceso tiene como objetivo designar a quienes reemplazarán a los magistrados salientes Cristina Lombana, Francisco Javier Farfán Molina, Héctor Javier Alarcón Grannobles, César Augusto Reyes Medina y Marco Antonio Rueda Soto, quienes cumplen su periodo en la Sala de Instrucción.
El presidente Abelardo De La Espriella arremetió contra la oposición por desconocer su victoria en las urnas y calificó esa postura como “una maniobra sucia y corrosiva para la democracia”. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/G7Mqs9HOZX— Revista Semana (@RevistaSemana) September 1, 2026
Puntualmente, la visita de De La Espriella tendrá como finalidad mejorar las relaciones entre el Ejecutivo y las altas cortes, teniendo presente las tensiones que existieron con el expresidente Gustavo Petro por las decisiones judiciales alrededor de su proyecto político.
El jefe de Estado se reunirá por tercera ocasión con los magistrados de la Corte Suprema; el pasado 18 de agosto tuvo un encuentro con los integrantes de la Sala Plena y el presidente de la alta corte, Iván Mauricio Lenis Gómez.
El vicepresidente de la @CorteSupremaJ magistrado Hugo Quintero Bernate, recibió en visita informal al electo presidente de la República Abelardo de La Espriella quien expresó su disposición de establecer las mejores relaciones con la Rama Judicial en el marco de la colaboración… pic.twitter.com/eBP08shwgf— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) June 25, 2026
El 25 de junio, antes de posesionarse como presidente de Colombia, De La Espriella se reunió con la Corte Suprema de Justicia para establecer relaciones con la Rama Judicial, en medio de una colaboración armónica entre las distintas ramas del poder.
El mandatario regresará a la Corte con su ministro de Justicia, Iván Cancino, este jueves, 3 de septiembre.